Tief winterlich zeigen sich die Radstädter Tauern nach den neuerlichen Schneefällen. Die Kesselspitze, ein Tourenklassiker nahe dem Skigebiet Obertauern, lockt mit langen und auch anspruchsvollen Abfahrten. Die beliebte Tour setzt jedoch einiges an Kondition und Erfahrung voraus. Wer es einfacher haben möchte, kann alternativ den langgezogenen Rücken der Sichelwand ins Visier nehmen. Die Tour über die Mittereckalm zur Mittereckhöhe ist landschaftlich mindestens genauso schön, aber deutlich einfacher und auch kürzer.

Die Tour startet am Parkplatz direkt an der Passstraße zwischen Obertauern und Tweng, etwas unterhalb der Lawinengalerie auf rund 1400 Meter. Zunächst geht es auf dem flachen Almweg in Richtung Gastalm. Wir folgen dem breiten Weg bis zur Rechtskehre kurz vor Erreichen der Gastalm. Hier verlassen wir den Forstweg und steigen in sanften Kehren durch den lichten Lärchenwald gerade empor zur Mittereckalm.

Nach einer flachen Passage geht es leicht links durch einen etwas steileren Lärchenwald hinauf zu einem markanten Rücken. Diesem folgen wir nach rechts bis zum schönen Gipfelkreuz auf der Mittereckhöhe (2014 m). Wer mag, kann noch entlang des Rückens bis zum höchsten Punkt auf 2068 Meter aufsteigen. Von hier genießt man einen herrlichen Blick auf die gegenüberliegende Kesselspitze. Die Abfahrt erfolgt entlang der Aufstiegsspur.