Unsere Leserin bekam 2008 einen Gutschein für zwei Übernachtungen für zwei Personen in einem Hotel am Wörthersee geschenkt. Nun hatte sie ihn leider verlegt und erst vor Kurzem wieder gefunden. "Ich habe beim Hotel nachgefragt, ob ich den Gutschein noch einlösen kann. Zuerst wurde ich gefragt, welcher Termin mir recht sei, in einem zweiten Mail hat man mir aber mitgeteilt, dass der Gutschein nicht mehr eingelöst werden kann", schildert sie die Situation und hätte gern eine juristische Klärung der Sachlage.