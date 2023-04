Ich freue mich immer wahnsinnig auf den Frühling. Wenn ich in die Natur schaue, sehe ich überall Essen“, lacht Daniela Sternad. Und beobachtet man die leidenschaftliche Köchin, wie sie direkt vor der Haustüre ihres Gasthaus Messnerei Sternberg Brennesseln, Giersch oder Lindenblüten sammelt, ist ihr Glück nicht zu übersehen.

Kein Wunder! Superfood muss nicht immer eine lange Reise hinter sich haben. Nährstoffbomben sind natürlich auch regional und finden sich meist direkt vor der eigenen Nase! „Löwenzahn, Vogelmiere, Giersch & Co schmecken herrlich in Suppen oder Aufstrichen“, erklärt Sternad. Oder auch als Spinatersatz.

Video: So gut schmeckt Unkraut!

Und das Beste: „Wer keinen Garten hat, findet die Kräuter auch auf Wiesen und Ackerrändern.“ Das Wort „Unkraut“ selbst ist ja sehr subjektiv belastet. Hobby-Gartler sind geneigt, all jene Pflanzen als Unkraut zu bezeichnen, die das eigene Empfinden von Ordnung und Ästhetik stören. Und bekämpfen sie deshalb.

Immer mehr Menschen entdecken aber auch die Tugenden dieser Pflanzen und so wird der Begriff „Unkraut“ nicht nur immer mehr durch „Wildkräuter“ oder „Beikraut“ ersetzt. Das wichtigste aber: sie schmecken fantastisch.

Daniela Sternad hat sich ein ausgesprochen simples, aber ungleich geniales Rezept einfallen lassen. „Wir verwenden Brennnessel, Giersch, Schafgarbe, Veilchenblätter, junge Lindenblätter und Spinat. Gemeinsam mit altem Brot mixen wir daraus eine Masse und bereiten Unkraut-Laibchen.“ Dazu noch einen frischen Unkraut-Dip und fertig.

Tipp: Wer die Küche von Daniela Sternad erleben möchte, kann dies auch im Rahmen der „See.Ess.Spiele“ am Wörthersee. Vom 4.5. bis 7.5. und vom 28.9. bis 1.10. 2023 steht hier die Vielfalt der regionalen Produkte und ihrer Produzenten aus dem Alpe Adria Raum im Zentrum. Zubereitet an Genussadressen rund um den Wörthersee. Am 5.5. ist auch die Messnerei mit dem Thema „Wald & Wiese“ dabei.