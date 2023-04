6 Personen

Für die Laibchen

60-80 g Unkraut

150 g Hartkäse

1 Knoblauchzehe

1/2 Zwiebel

1 EL Butter

250 g Brotwürfel

3 Eier

180 g Milch

1 TL Salz

Prise Pfeffer

Für den Dip

200 g Naturjoghurt

200 g Sauerrahm

1 TL Salz

Prise Pfeffer

Schnittlauch

Petersilie

Gundelrebe

Veilchen-Blätter

Brennessel (frittiert)

Unkraut zur Deko

Veilchen-Blüten

Schafgarbe

Topinamburchips

Brennnesselsamen

Gänseblümchen

Zubereitung

Brennnessel-Blätter waschen. Drei Sekunden in kochendem Wasser blanchieren und in Eiswasser abschrecken. Fein gehackte Zwiebel und Knoblauch in Butter goldbraun braten. Käse, Brennnessel, Giersch, Knoblauch und Zwiebel in den Mixtopf geben und acht Sekunden bei Stufe sieben zerkleinern. Oder einfach hacken!

Brotwürfel, Eier, Milch, Salz und Pfeffer zugeben und mithilfe eines Spatels mischen. Die Brennnessel-Brotwürfel-Masse in eine Schüssel umfüllen und zehn Minuten ziehen lassen.

In dieser Zeit Giersch, Gundelrebe sowie Veilchenblätter in feine Streifen und Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Das Ganze mit Joghurt, Rahm, Salz und Pfeffer vermischen. Mit feuchten Händen aus der Brennnessel-Brotwürfel-Masse kleine Knödel formen und diese zu Laibchen flach drücken. Im Ofen auf 189 Grad 15 Minuten backen.

Eine Bratpfanne mit etwas Butterschmalz auf dem Herd erhitzen und die Bärlauchlaibchen bei mittlerer Hitze sehr langsam auf beiden Seiten goldbraun backen. Bärlauchlaibchen mit dem Dip anrichten und mit frittierten Brennnesselblättern, Topinamburchips, Vogelmiere, Veilchen, Gänseblümchen und Wassermelonenrettich dekoriert servieren.

Alles ist möglich was schön ausschaut! Dazu schmeckt am besten ein knackiger Salat!