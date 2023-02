Long Covid oder auch Post-Covid-Syndrom – allein die Frage nach der korrekten Bezeichnung zeigt schon, dass es in Bezug auf die Folgeerkrankung von Covid-19 zahlreiche Unklarheiten gibt. Es gibt eine Vielzahl von Symptomen, die Long Covid zugeschrieben werden, manche können teilweise am alltäglichen Leben teilnehmen, manch andere sind nicht mehr in der Lage, ihrem Beruf nachzugehen.

Welche Ursachen hinter dieser Erkrankung liegen, wird etwas klarer. Im Jänner haben führende Fachleute der Long-Covid-Forschung bei einer Tagung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina vier Hauptursachen für Long Covid diskutiert. Eine Ursache sei ein Virusreservoir, das das Immunsystem auch nach der akuten Erkrankung beschäftigt. Ein zweiter Grund kann sein, dass das Virus eine Autoimmunität verursacht. Die dritte Hauptursache ist, dass andere Viren durch Sars-CoV-2 reaktiviert werden, etwa Herpesviren. Und es spielt die Schwere der Akuterkrankung eine Rolle: Je schwerer erkrankt, desto eher tritt Long Covid auf.

Studie an der MedUni Graz gestartet

Diese Ursachen können einzeln, zusammen oder in unterschiedlicher Zusammensetzung auftreten. Eine Studie der Med Uni Graz in Kooperation mit der Alpen Adria Universität in Klagenfurt untersucht nun, ob auch chronischer Stress ein Risikofaktor für Long Covid ist. "Wir versuchen mit dieser Studie zu ergründen, wie weit chronischer Stress oder chronische Belastung vor der Infektion Auswirkungen darauf hat, ob es zu Long Covid kommt", sagt Studienleiter Christian Fazekas (MedUni Graz). Im Kern gehe es darum, neue Präventions- und Behandlungsstrategien zu finden.

Analysiert werden neben den Symptomen und dem individuellen Stressempfinden vor allem Biomarker für chronischen Stress – allen voran Cortisol. "Der Cortisolspiegel ist aus einer Haaranalyse abzulesen, so können wir in die Monate vor der Infektion schauen", erklärt Fazekas. Bislang sind rund 25 Personen in die Studie eingeschlossen, 600 Probanden sollen es werden. Aus diesem Grund werden auch noch Studienteilnehmer gesucht.

Video: Wenn Corona nicht aufhört - Leben mit Long Covid