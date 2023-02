Fachleute der Universität Sydney haben einen Rezeptor identifiziert, der sich um Sars-CoV-2 "wie ein Klettverschluss" legt. Dieser Rezeptor trägt den etwas sperrigen Namen LRRC15. "Wir denken, dass es in etwa wie ein molekularer Klettverschluss wirkt", erklärt Mitautor Lipin Loo. "LCRR15 bindet an das Spike-Protein des Virus, kapselt es ab und schützt so andere Zellen." Veröffentlicht wurden die Erkenntnisse im Journal "PLOS Biology".

Bei Rezeptoren handelt es sich zum Beispiel um Eiweiße auf der Oberfläche oder im Inneren von Zellen. Diese sind Andockstellen für unterschiedliche Botenstoffe, etwa Hormone. Über den Rezeptor können Signale weitergegeben werden und Reaktionen in Gang gesetzt werden.

Dass das Team um Loo und den Immunologen Greg Neely diesen Rezeptor identifiziert hat, könnte nun Wege zu neuen Medikamenten ebnen, die viralen Infektionen vorbeugen können. "Da dieser Rezeptor die Covid-19-Infektion blockieren und gleichzeitig auch die antivirale Reaktion unseres Körpers aktivieren kann, ist dies ein wirklich wichtiges neues Gen", so Neely.

Ein Indiz für milden oder schweren Verlauf

Wenn LRRC15 an Sars-CoV-2 bindet, wird das Virus außer Gefecht gesetzt, es kann keine weiteren Zellen mehr infizieren. Dieses Protein (Eiweiß) kommt im Körper an unterschiedlichen Stellen vor: Haut, Zunge, Plazenta, Lymphknoten und vor allem in der Lunge. Das ist insofern wichtig, als Sars-CoV-2 in der Lunge großen Schaden anrichten kann. Schwere Verläufe stehen fast ausschließlich im Zusammenhang mit Lungenschäden.

Die Fachleute gehen davon aus, dass LRRC15 Teil der körpereigenen Immunantwort ist. Ein Grund dafür ist, dass dieses Protein in gesundem Lungengewebe in geringer Zahl nachgewiesen wird, in infiziertem Lungengewebe aber in großer Zahl vorhanden ist. "Wenn Sie eine geringere Zahl dieses Proteins aufweisen, haben sie eher einen schweren Covid-Verlauf", erklärt Loo. "Haben Sie mehr davon, dann wird der Verlauf weniger schwerwiegend sein." Dies wäre auch eine Erklärung, wieso sich manche Menschen gar nicht mit Sars-CoV-2 infizieren, andere aber schon. Nun gehe es darum, genau zu verstehen, wie die Mechanismen rund um LRRC15 aussehen und ablaufen.