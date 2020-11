Facebook

Gerhard Stark: "Wir stehen nicht nur vor einem medizinischen, sondern auch vor einem soziologischen Problem." © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Eine Pandemie verändert unsere Gesprächskultur: Statt gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unser Gesundheitssystem zu diskutieren – Corona trifft ja auch Herzpatienten schwer –, treffen wir uns virtuell per Videokonferenz. Im Gespräch: die Gesundheitslandesrätinnen Beate Prettner (Kärnten/SP) und Juliane Bogner-Strauß (Steiermark/VP) sowie der Mediziner Gerhard Stark (Barmherzige Brüder, medizinische Leitung der Österreichischen Ordensprovinz in Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei) und Siegfried Vössner von der TU Graz. Stark und Vössner sind exzellente Kenner des Gesundheitssystems, sie sind technikaffin und seit den frühen 2000er-Jahren bekannt für ihre Rechenmodelle: Sie sagten als Erste den Ärztemangel vorher. Ihre Expertise und Zukunftsmodelle haben einen hohen Realitätscharakter – jetzt geht es darum: Was kann und wird die Politik davon umsetzen?