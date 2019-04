Facebook

Bewegtbild-Fasten geht ins Finale - oder doch nicht? © Jürgen Fuchs

Die kollektive Aufregung, sowohl innerhalb der Kollegenschaft als auch im Freundeskreis, war zuletzt ohrenbetäubend: Am Sonntag hat die achte Staffel von „Game of Thrones“ Premiere gefeiert, gestern Abend folgte der Start in deutscher Sprache. Und ich bin sicher, ich werde mich heute vor lauter Spoiler und Kritiken nicht erwehren können. Sie glauben wohl, dass es besonders bitter sein muss, wenn die Erfolgsserie ausgerechnet in meinem Bewegtbild-Fasten fortgesetzt wird? Ich kann Sie beruhigen: Ich gehöre zu den wenigen, die „Game of Thrones“ gar nicht schauen. Ich weiß, blankes Entsetzen! Aber es gibt uns wirklich. Vor einigen Jahren habe ich acht Folgen der ersten Staffel durchgehalten, war entsetzt und habe wieder abgedreht - ein nächstes Geständnis also, das ich in dieser Kolumne ablege.

