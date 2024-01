Vor mehr als 50 Jahren tauchte die mythische Zahl der 10.000 Schritte zum ersten Mal in Japan in einem Werbespot für einen Schrittzähler auf. Seither wird man von Fitness-Trackern und Smartwatches für das Erreichen dieses täglichen Pensums an Schritten gelobt. Aber ist diese Zahl nur das Produkt eines geglückten Werbeslogans, oder gibt es auch wissenschaftliche Belege für den Glaubenssatz, 10.000 Schritte sollst du täglich tun?

Je mehr ein Mensch zu Fuß geht, desto geringer ist sein Risiko, früh an den unterschiedlichsten Krankheiten zu sterben. Das hat eine Analyse von 17 Studien aus aller Welt mit insgesamt fast 227.000 Teilnehmern bestätigt. Die oft als vermeintlichen Richtwert genannten 10.000 Schritte müssen wohl nicht erreicht werden: Bereits 4.000 Schritte genügen, um Todesfälle jeglicher Ursache deutlich zu reduzieren, schreiben die Forschenden.

Schritt für Schritt Gesundheitsrisiken minimieren

Das Risiko, an irgendeiner Krankheit oder an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, sinkt mit jeden 500 bis 1000 zusätzlichen Schritten deutlich. 1.000 Schritte mehr pro Tag bedeuten eine 15-prozentige Verringerung des Risikos, aus irgendwelchen Gründen früher zu sterben und ein Plus von 500 Schritten pro Tag war mit einer siebenprozentigen Reduzierung der Sterberate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden.

Die Forschenden unter der Leitung von Maciej Banach, Professor für Kardiologie an der Medizinischen Universität Łódź in Polen und außerordentlicher Professor am Zentrum für die Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, konnten bestätigen: „Je mehr man geht, desto besser“, sagte Banach. „Wir haben festgestellt, dass dies sowohl für Männer als auch für Frauen gilt, unabhängig vom Alter und unabhängig davon, ob sie in einer gemäßigten, subtropischen oder subpolaren Region der Welt oder in einer Region mit einer Mischung verschiedener Klimazonen leben.“

Sitzender Lebensstil

Es gibt starke Hinweise darauf, dass ein sitzender Lebensstil zu einer Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einer kürzeren Lebensdauer beitragen kann. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO ist unzureichende körperliche Aktivität die vierthäufigste Todesursache weltweit, mit 3,2 Millionen Todesfällen pro Jahr in diesem Zusammenhang.

„In einer Welt, in der wir über immer fortschrittlichere Medikamente verfügen, um bestimmte Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekämpfen, sollten wir immer betonen, dass Änderungen des Lebensstils – einschließlich Ernährung und Bewegung, die ein Hauptthema unserer Analyse war – bei der Reduzierung des Herz-Kreislauf-Risikos und der Lebensverlängerung mindestens ebenso wirksam oder sogar noch wirksamer sein könnten“, betonte Studienleiter Banach.

Was sagen Sie dazu?

Öfters zu Fuß zu gehen ist förderlich für die Gesundheit und die positiven Auswirkungen, die mehr Bewegung in unserem Alltag auf unser Wohlbefinden haben, sind wissenschaftlich belegt. Gehen Sie öfters zu Fuß, statt mit dem Auto oder dem Bus zu fahren? Wie viele Schritte gehen Sie pro Tag? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und der Kleine-Zeitung-Community.