Song Contest"Perfekter Abend": Cesár Sampson in Wien gelandet

Freundlicher Empfang: Cesar Sampson und Andi Knoll bei der Ankunft in Wien © ORF

Seine Nacht war kurz: Nur knapp zwölf Stunden, nachdem er beim 63. Eurovision Song Contest in Lissabon den hervorragenden dritten Platz ersungen hat, ist Österreichs ESC-Held Cesar Sampson wieder in der Heimat angekommen. Sonntagmittag landete er mit der rot-weiß-roten Delegation am Flughafen Schwechat und wurde von einigen Fans mit Rosen erwartet.

Für ihn war es jedenfalls ein "perfekter Abend". Den dritten Rang habe er "gefeiert wie den ersten Platz", sagte Sampson nach seiner Ankunft vor Journalisten. "Es ist eine super Bestätigung für unsere harte Arbeit und unsere Team-Bemühungen." Dabei war der Sänger vor dem Finale noch als Außenseiter gehandelt worden und wurde von kaum jemandem zu den Favoriten gezählt.

Wien: Empfang von Cesár Sampson am Flughafen

Letztlich hat er sich mit seiner Performance in Portugals Hauptstadt aber besser geschlagen, als viele erwartet haben. Sogar die zwischenzeitliche Führung nach dem Juryvoting hat herausgeschaut - "ein Teilsieg", wie Sampson selbst sagte, der geduldig Selfie-Wünsche von den Anhängern am Flughafen erfüllte.

Das war das Finale: Song Contest im Bilder-Rückblick In den letzten Tagen vor der großen Show verlor sie ihre Favoritenposition an Zypern, in der finalen Show überzeugte sie Publikum und Jury: Netta holte mit ihrem Lied "Toy" den Songcontest nach Israel. APA/AFP/FRANCISCO LEONG Ukraine Es ist wohl kein Wunschlos gewesen: Kostyantyn Mykolayovych Bocharov eröffnete mit Startnummer 1 den Song Contest für die Ukraine. (c) APA/AFP/FRANCISCO LEONG (FRANCISCO LEONG) Spanien Das spanische Duo Amaia Romero Arbizu und Alfred Garcia Castillo landete man auf dem 23. Platz. (c) APA/AFP/FRANCISCO LEONG (FRANCISCO LEONG) Slowenien Lea Sirk performte für Slowenien das Lied "Hvala, ne!" Am Ende kam sie auf 64 Punkte und den 22. Platz. (c) APA/AFP/FRANCISCO LEONG (FRANCISCO LEONG) Litauen Eine feine, zarte Stimme, ein melodiöses Lied: Ieva Zasimauskaitė machte ihre Aufgabe gut. Platz 12. (c) APA/AFP/FRANCISCO LEONG (FRANCISCO LEONG) Österreich Cesár Sampson lieferte einen Auftritt ab, mit dem er zufrieden sein kann. Für ihn ist das Abenteuer Song Contest am Samstag zu Ende gegangen - mit dem grandiosen dritten Platz. (c) APA/AFP/FRANCISCO LEONG (FRANCISCO LEONG) Estland Pop trifft auf Klassik: Estlands Elina Nechayeva holte sich den achten Platz. APA/AFP Norwegen Alexander Rybak durfte noch einmal ran: Mit "That's How You Write A Song" wollte er den Song Contest noch einmal gewinnen. Es gelang ihm nicht. Rybak fand sich auf Platz 15 wieder. APA/AFP Portugal Für das Gastgeberland sang Cláudia Pascoal eine Ballade über den Garten:" O Jardim". Die Gastgeber erlitten dasselbe Schicksal wie Österreich 2015: letzter Platz. APA/AFP Großbritannien Einen unguten Zwischenfall gab es beim Auftritt der britischen Sängerin SuRie. Ihr Lied "Storm" wurde von einem Zuseher gestört. Platz 24. APA/AFP Serbien Platz 19 für Serbien. APA/AFP Deutschland Michael Schulte liefert mit "You Let Me Walk Alone" einen gelungenen guten Auftritt ab und sorgt für Balsam auf der geschundenen ESC-Seele der Deutschen. Platz Vier. (c) AP (Armando Franca) Albanien Eugent Bushpepa sang für Albanien und errang Platz 11. (c) AP (Armando Franca) Frankreich "Mercy, Mercy": Frankreich sang sich auf Platz 13. Da lagen die Hoffnungen wohl höher ... (c) APA/AFP/FRANCISCO LEONG (FRANCISCO LEONG) Tschechien Tschechiens fordert zur Lüge auf: Mikolas Josefsang "Lie To Me". Platz sechs! (c) AP (Armando Franca) Dänemark Brachiales aus Dänemark: "Higher Ground". Wurde mit Platz neun belohnt. (c) AP (Armando Franca) Australien "We Got Love" von Jessica Mauboy enttäuschte im Finale: 20. (c) AP (Armando Franca) Finnland Saara Aalto und "Monsters" landete am Ende des Feldes: 25. (c) AP (Armando Franca) Bulgarien EQUINOX: "Bones". Platz 14. (c) AP (Armando Franca) Moldawien "Boing, Boing"? Moldawien und DoReDoS mit "My Lucky Day". Platz 10. (c) AP (Armando Franca) Schweden Schweden gilt als Song Contest-Experte: Für den diesjährigen Beitrag, Benjamin Ingrosso, hat es nicht für den Sieg gereicht. Die Jury mochte das Lied, das Publikum weniger. 7. Platz. AP Ungarn 21. Platz für die ungarischen AWS mit "Viszlát Nyár" AP Israel Netta galt lange als Favoritin. Als sie im Finale ihr Lied "Toy" vortrug, hatte sie sichtlich Spaß. Und Spaß führt ihn zum Sieg. AP Niederlande Kein Siegerlied für die Niederlande beim ESC 2018: Waylon und "Outlaw In 'Em". Platz 18. AP Irland Tadelloser Auftritt: Irlands Ryan O'Shaughnessy sang sich mit "Together" in den Favoritenkreis und enttäuschte dort: Platz 16. AP Zypern Eleni Foureira sang sich mit "Fuego" zur Silbermedaille. (c) AP (Armando Franca) Italien Fünfter Platz für Ermal Meta e Fabrizio Moro und "Non Mi Avete Fatto Niente" (c) AP (Armando Franca) 1/27

Die spannende Entscheidung, bei der er schlussendlich nur noch von Israels Netta ("Toy") und Zyperns Eleni Foureira ("Fuego") überholt wurde, lockte auch viele Song-Contest-Begeisterte vor die Bildschirme. Seine Darbietung von "Nobody But You" sahen im Schnitt 928.000 Zuschauer, teilte der ORF am Sonntag in einer Aussendung mit.

Bei der Präsentation der Songs verbuchte der Sender einen Marktanteil von 37 Prozent, in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen waren es sogar 49 Prozent. Und auch die finale Punktevergabe verfolgten zu nächtlicher Stunde durchschnittlich 869.000 Zuseher. Somit kannte der 63. Song Contest letztlich viele Gewinner: Denn während das gute Abschneiden von Sampson, der es mit 342 Zählern auf das Treppchen schaffte, eher eine Überraschung war, wurde Netta ihrer Favoritenrolle doch noch gerecht und setzte sich gegenüber der ebenfalls hoch gehandelten Foureira durch.

Denkbar knapp, nämlich genau zwei Zähler hinter Sampson, landete der deutsche Kandidat Michael Schulte, der mit der seinem toten Vater gewidmeten Nummer "You Let Me Walk Alone" Rang vier holen konnte.

Aber gegen die Frauenpower war an diesem Abend kein Kraut gewachsen: Sowohl Netta mit ihrer auffälligen Popnummer "Toy" als auch das zypriotische Feuer von Foureira waren mit 529 respektive 436 Punkten nicht einzuholen. Die Endwertung ergab sich aus den kombinierten Punkten von Jury- und Zuschauervoting.