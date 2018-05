'Nobody But You'César Sampson setzt sich an die Spitze der Ö3-Charts

'Nobody But You'

César Sampson beim Eurovision Song Contest © ORF (Roman Zach-Kiesling)

Schon vor dem Song-Contest war die Laufrichtung von César Sampson klar: Er will als Solokünstler durchstarten. Dass der Weg goldrichtig ist, zeigt ein Blick auf die aktuellen Ö3-Top 40: "Nobody But You" steht auf Platz eins (Antenne-Charts: Platz 15). Überschattet wird die Freude jedoch von einer rassistischen Beitrag in der rechtsextremen Zeitschrift "Aula". Darin wird César Sampson als "ORF-Quotenmohr" bezeichnet.

63. Song Contest: So feierte Cesar den dritten Platz Journalistenrummel nach dem dritten Platz beim 63. Song Contest: Österreichs Kandidat Cesar Sampson hat mit 342 Punkten und seinem Lied "Nobody But You" die Wertung der Expertenjurys klar gewonnen. Schlussendlich reichte es für den dritten Platz beim Wettsingen in Lissabon. "Als Künstler ist man sowieso mit einem gesunden Ego ausgestattet. Aber es ging ins Herz, dass mal jemand gesagt hat: Du hast es richtig gemacht. Das ist ein Zeichen", unterstrich der 34-jährige Linzer vor Journalisten. Dann wurde gefeiert!