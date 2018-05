Facebook

Die Siegerin: Netta aus Israel © APA/AFP/FRANCISCO LEONG

Alf Poier landete mit "Weil der Mensch zählt" 2003 auf Rang sechs, Waterloo & Robinson ("My Little World") erreichten 1976 Rang fünf wie auch Thomas Forstner 1989 ("Nur ein Lied") bei seinem ersten Anlauf: Cesár Sampsons Bronze ist also Goldes wert in Österreichs ESC-Geschichte!

Israel hat den 63. Eurovision Song Contest gewonnen. Netta Barzilai holte sich Samstagnacht mit 529 Punkten den Titel in der Altice Arena in Portugals Hauptstadt Lissabon. Österreichs Kandidat Cesár Sampson kam mit 342 Punkten und seinem Lied "Nobody But You" auf den 3. Platz - nachdem er die Wertung der Expertenjurys klar gewonnen hatte. Netta ist mit "Toy" Nachfolgerin von Vorjahressieger Salvador Sobral, der 2017 mit "Amar Pelos Dois" in Kiew triumphiert hatte. Das Stockerl zwischen Israel und Österreich komplettierte durch die Kombinationswertung Zypern mit Eleni Foureira und "Fuego".

Mit diesem Lied begeisterte Netta Europa:

Nach dem Juryvoting lag Sampson sogar auf Platz Eins und auch das Publikum war ihm zugetan: Vom Publikum gab es 71 Punkte, was einen guten Mittelfeldplatz bedeutet hätte. Von den Fachjurys gab es zuvor 271 Punkte und damit den eindeutigen ersten Platz von 26 Teilnehmern. In Summe ergab sich mit 342 Punkten Platz 3. Seine erste Reaktion gestern Nacht: "Es ging ins Herz!"

Thank you Europe. — Netta Barzilai (@NettaBarzilai) 12. Mai 2018

Der 34-Jährige lieferte einen soliden Auftritt, unterm Strich waren es 90 Prozent der 100 Prozent seiner Halbfinal-Performance. Wobei er diesmal einen kurzen Zuruf ins Live-Publikum in der Altice-Arena einbaute, der mit Jubel quittiert wurde.

Die Punktevergabe im Detail

Publikumsvoting: Australien (9), Portugal (18), Spanien (18), Schweden (21), Slowenien (23), Finnland (23), Großbritannien (25), Niederlande (27), Albanien (58), Frankreich (59), Irland (62), Ungarn (), Bulgarien (66), Österreich (71), Serbien (75), Norwegen (84), Litauen (91), Estland (102), Moldawien (115), Ukraine (), Deutschland (136), Dänemark (), Tschechien (), Italien (249), Israel (), Zypern (243)

Fachjury: Punkte an Österreich gab es von: Ukraine (7), Weißrussland (10), Niederlande (10), Malta (1), Georgien (8), Spanien (8), Dänemark (8), Großbritannien (12), Schweden (10), Lettland (7), Irland (5), Rumänien (12), Island (12), Moldawien (3), Belgien (12), Norwegen (8), Frankreich (7), Italien (7), Australien (5), Estland (12), Serbien (4), Zypern (2), Armenien (1), Bulgarien (12), Ungarn (8), Deutschland (10), Finnland (7), Schweiz (4), Israel (12), Polen (12), Litauen (12), Slowenien (10), Portugal (8)

Das war das Finale: Song Contest im Bilder-Rückblick In den letzten Tagen vor der großen Show verlor sie ihre Favoritenposition an Zypern, in der finalen Show überzeugte sie Publikum und Jury: Netta holte mit ihrem Lied "Toy" den Songcontest nach Israel. APA/AFP/FRANCISCO LEONG Ukraine Es ist wohl kein Wunschlos gewesen: Kostyantyn Mykolayovych Bocharov eröffnete mit Startnummer 1 den Song Contest für die Ukraine. (c) APA/AFP/FRANCISCO LEONG (FRANCISCO LEONG) Spanien Das spanische Duo Amaia Romero Arbizu und Alfred Garcia Castillo landete man auf dem 23. Platz. (c) APA/AFP/FRANCISCO LEONG (FRANCISCO LEONG) Slowenien Lea Sirk performte für Slowenien das Lied "Hvala, ne!" Am Ende kam sie auf 64 Punkte und den 22. Platz. (c) APA/AFP/FRANCISCO LEONG (FRANCISCO LEONG) Litauen Eine feine, zarte Stimme, ein melodiöses Lied: Ieva Zasimauskaitė machte ihre Aufgabe gut. Platz 12. (c) APA/AFP/FRANCISCO LEONG (FRANCISCO LEONG) Österreich Cesár Sampson lieferte einen Auftritt ab, mit dem er zufrieden sein kann. Für ihn ist das Abenteuer Song Contest am Samstag zu Ende gegangen - mit dem grandiosen dritten Platz. (c) APA/AFP/FRANCISCO LEONG (FRANCISCO LEONG) Estland Pop trifft auf Klassik: Estlands Elina Nechayeva holte sich den achten Platz. APA/AFP Norwegen Alexander Rybak durfte noch einmal ran: Mit "That's How You Write A Song" wollte er den Song Contest noch einmal gewinnen. Es gelang ihm nicht. Rybak fand sich auf Platz 15 wieder. APA/AFP Portugal Für das Gastgeberland sang Cláudia Pascoal eine Ballade über den Garten:" O Jardim". Die Gastgeber erlitten dasselbe Schicksal wie Österreich 2015: letzter Platz. APA/AFP Großbritannien Einen unguten Zwischenfall gab es beim Auftritt der britischen Sängerin SuRie. Ihr Lied "Storm" wurde von einem Zuseher gestört. Platz 24. APA/AFP Serbien Platz 19 für Serbien. APA/AFP Deutschland Michael Schulte liefert mit "You Let Me Walk Alone" einen gelungenen guten Auftritt ab und sorgt für Balsam auf der geschundenen ESC-Seele der Deutschen. Platz Vier. (c) AP (Armando Franca) Albanien Eugent Bushpepa sang für Albanien und errang Platz 11. (c) AP (Armando Franca) Frankreich "Mercy, Mercy": Frankreich sang sich auf Platz 13. Da lagen die Hoffnungen wohl höher ... (c) APA/AFP/FRANCISCO LEONG (FRANCISCO LEONG) Tschechien Tschechiens fordert zur Lüge auf: Mikolas Josefsang "Lie To Me". Platz sechs! (c) AP (Armando Franca) Dänemark Brachiales aus Dänemark: "Higher Ground". Wurde mit Platz neun belohnt. (c) AP (Armando Franca) Australien "We Got Love" von Jessica Mauboy enttäuschte im Finale: 20. (c) AP (Armando Franca) Finnland Saara Aalto und "Monsters" landete am Ende des Feldes: 25. (c) AP (Armando Franca) Bulgarien EQUINOX: "Bones". Platz 14. (c) AP (Armando Franca) Moldawien "Boing, Boing"? Moldawien und DoReDoS mit "My Lucky Day". Platz 10. (c) AP (Armando Franca) Schweden Schweden gilt als Song Contest-Experte: Für den diesjährigen Beitrag, Benjamin Ingrosso, hat es nicht für den Sieg gereicht. Die Jury mochte das Lied, das Publikum weniger. 7. Platz. AP Ungarn 21. Platz für die ungarischen AWS mit "Viszlát Nyár" AP Israel Netta galt lange als Favoritin. Als sie im Finale ihr Lied "Toy" vortrug, hatte sie sichtlich Spaß. Und Spaß führt ihn zum Sieg. AP Niederlande Kein Siegerlied für die Niederlande beim ESC 2018: Waylon und "Outlaw In 'Em". Platz 18. AP Irland Tadelloser Auftritt: Irlands Ryan O'Shaughnessy sang sich mit "Together" in den Favoritenkreis und enttäuschte dort: Platz 16. AP Zypern Eleni Foureira sang sich mit "Fuego" zur Silbermedaille. (c) AP (Armando Franca) Italien Fünfter Platz für Ermal Meta e Fabrizio Moro und "Non Mi Avete Fatto Niente" (c) AP (Armando Franca) 1/27

Einen Zwischenfall gab es bei Startnummer 9: Ein Zuschauer entriss der britischen Sängerin SuRie bei ihrem Auftritt das Mikro. Der Mann schrie offenbar "For the nazis of the UK media, we demand freedom". Obwohl sie die Möglichkeit hätte, will die 29-Jährige offenbar nicht noch einmal antreten.

Lob gab es für Sampson von ORF-Chef Alexander Wrabetz: Die Reise nach nach Lissabon hat sich ausgezahlt:

#esc2018 congrats Netta!!!Supererfolg und Riesengratulation Cesár!!!Ihr habt Europa begeistert! — Alexander Wrabetz (@wrabetz) 12. Mai 2018

Auch der Bundeskanzler wartete nicht lange um dem österreichischen Kandidaten in Lissabon zu gratulieren:

Gratuliere @CesarSampson_ ⁰zum tollen Auftritt & einer großartigen Leistung beim #ESC2018. Gratulation an Israel zum überwältigenden Sieg! @NettaBarzilai #europe — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 12. Mai 2018

Zwischendurch sah es so aus, als könnte Sampson der Gewinnerin von 2014, Conchita, nachfolgen.

Hier der Live-Blog zum Nachlesen:

Europa hat der Auftritt von Cesár Sampson offenbar gefallen. Und Ihnen?

Der negative Höhepunkt des Abends:

Kampf ums Mikro beim britischen Beitrag "Storm". Foto © APA/AFP/LEONG

Israelis feiern in Tel Aviv auf der Straße

In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv haben die Menschen in der Nacht zum Sonntag ausgelassen den Sieg der Sängerin Netta beim Eurovision Song Contest gefeiert. Auf dem zentralen Rabin-Platz tanzten viele, schwenkten israelische Flaggen und sprangen in ein Wasserbecken. Auf den Straßen fuhren laut hupende Autos, aus denen der Song "Toy" dröhnte.

Die israelische Schauspielerin Gal Gadot ("Wonder Woman") hatte vor der Abstimmung des Publikums über Instagram dazu aufgerufen, für Netta zu stimmen. Gadot hat fast 20 Millionen Abonnenten. "Yes she can!", schrieb Gadot.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu gratulierte der Sängerin via Telefon. Netanjahu rief Barzilai nach ihrem Sieg in Lissabon an, um ihr zu gratulieren. "Netta, Du bist wunderbar!", sagte er. Auf seine Frage, wie es ihr gehe, sagte sie: "Das ist ein verrücktes Event hier." Netanjahu sagte der Sängerin, sie sei "Israels bestes Botschafterin". Er habe den Eurovision Song Contest gemeinsam mit seiner Familie gesehen und für einen Sieg Nettas gefiebert. "Wir warten auf Dich, wir lieben Dich", sagte er.

"Netta, Du bist ein echter Schatz", schrieb Netanjahu in der Nacht zum Sonntag bei Twitter. "Du hast dem Staat Israel viel Ehre eingebracht! Nächstes Jahr in Jerusalem!" Damit machte Netanjahu klar, dass der Wettbewerb 2019 voraussichtlich in der Stadt stattfinden wird, die Israel als seine Hauptstadt beansprucht. Dies ist allerdings international umstritten. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember als Israels Hauptstadt anerkannt. Dies löste schwere Unruhen in den Palästinensergebieten aus, weil die Palästinenser den 1967 von Israel eroberten Ostteil als Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates beanspruchen. Am Montag eröffnet in Jerusalem die neue US-Botschaft.