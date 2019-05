Facebook

Ganz früher Jazz nach dem Krieg: Die Music Makers im Hotel Steirerhof, 1946. Die Besetzung von links Anton Blümel, Sepp Gartler, Gustav, Gutsohn, Karl Christoph, Kurt Spazierer © Multimediale Sammlungen/UMJ

Aus dem Trümmerfeld, in den der Nationalsozialismus auch den Kulturbereich verwandelt hatte, entstand in der Steiermark recht schnell ein Interesse an bisher verbotener Musik. Beflügelt wurde dieses von der britischen Besatzung, die das geistig-moralische Vakuum der Zeit zu füllen trachtete. Auch mit der Anbindung an die Kultur des Westens. Der Jazz wurde nicht nur für die britischen Befreier gespielt. Eine zentrale Rolle spielte die „Sendergruppe Alpenland“, über die diese neue Musik ins Bewusstsein der Steirer gebracht wurde.



Vor 1945 war es ein Verbrechen gewesen, Jazz zu hören. Nazipropaganda gegen Jazz Foto © Steiermärkisches Landesarchiv

Man hörten trotzdem Jazz: aus Begeisterung für die Musik und zugleich auch als Statement gegen den Faschismus. Zu diesen jungen Dissidenten zählte Walter Koschatzky, der als in Jugoslawien stationierter Soldat eifrig Jazz über „Feindsender“ konsumierte. Nach Kriegsende gründete er eine Jazzband, die ab April 1946 im Studentenhaus in der Leechgasse zum 5-Uhr-Tee spielte. Fotograf/in unbekannt, Walter Koschatzky und seine Solisten, Graz, April 1946. Von links: Gerhard Krassnitzer, Walter Koschatzky, Georg Bouvier, Max Bouvier, Anton Blümel Foto © Institut für Jazzforschung/KUG

Der Kunsthistoriker wurde später Chef der Neuen Galerie und der Albertina in Wien und beendete seine musikalische Tätigkeit. Da gab es schon mehrere Jazzclubs. Die Murwater Ramblers vor dem Opernhaus in Graz, Oktober 1962. Von links: Helmut Schenker, Peter Ulbrich, Dieter Gypser, Herwig Greil, Manfred Rasch, Guntram Hofmann Foto © Multimediale Sammlungen/UMJ

Nach Abzug der Briten drohte das geistige Leben wieder zu verengen. Bei den avantgardistischen Gegenbewegungen wie dem Forum Stadtpark ab 1958 hatte auch der Jazz eine wesentliche Trägerfunktion inne. Es gab Jam-Sessions, Friedrich Körner gründete die New Austrian Big Band.

New Austrian Big Band, Half Past Eleven Live beim 2. Österreichischen Amateur-Jazz-Festival am 9.3. und 10.3.1963, Quelle: Amadeo LP. Besitz Manfred Straka © Multimediale Sammlungen/UMJ

Glawischnig Trio, Exploration 1 Live beim 2. Österreichischen Amateur-Jazz-Festival am 9.3. und 10.3.1963, Amadeo-LP. Besitz Manfred Straka © Multimediale Sammlungen/UMJ

Der Jazz florierte und gedieh und so erhielt Graz 1965 die allererste Jazz-Ausbildungsstätte Europas. Neben Körner wurden Musiker wieundzu den Proponenten der nunmehrigen Jazz-Hauptstadt von Österreich.