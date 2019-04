Kleine Zeitung +

Pop in der Steiermark 1900 bis 2000 Das erste Musikvideo der Steiermark

Es ist höchstwahrscheinlich das erste Musikvideo der Steiermark: Die Grazer Jodelkönigin Mirzl Hofer singt den "Steinklopfer-Marsch" und muss sich dabei so mancher Avancen der zünftigen Lederhosenträger im Hintergrund erwehren. Zu sehen ist das in der Ausstellung "Pop in der Steiermark".