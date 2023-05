In Manchester ging gestern Abend das zweite Halbfinale des 67. Eurovision Song Contests über die Bühne. Österreichs ESC-Hoffnung Teya & Salena überzeugte souverän mit "Who the Hell Is Edgar?", die beiden Sängerinnen hatten sichtlich Spaß auf der Bühne (zur Zusammenfassung des zweiten Halbfinales geht es hier). Laut den Buchmachern könnte es das österreichische Duo mit etwas Glück sogar unter die Top Ten des Eurovision Song Contests schaffen. Die heimische Twitter-Gemeinde jedenfalls feierte die Halbfinalperformance der beiden und auch die internationalen Nutzerinnen und Nutzer zwitscherten eifrig mit. Eine Auswahl der besten Tweets zum Spektakel.

Wie zuletzt beim Superbowl sorgten auch die Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher des Eurovision Song Contests für Begeisterung bei der Twitter-Community:

Peppa Pig beim Eurovision Song Contest

Und dann war da noch "Peppa Pig", dem ein oder anderen besser bekannt als "Peppa Wutz". Warum sie gestern beim Eurovision Song Contest plötzlich zu sehen war, ist nicht ganz klar – auf Twitter sorgte die Cartoonfigur nichtsdestotrotz für einige witzige Tweets und Memes.

Auch die britische ESC-Moderatorin Hannah Waddingham hatte es den Twitter-Nutzerinnen und -Nutzern wieder angetan:

Nach dem zweiten Halbfinale stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das große Finale am Samstag nun also fest. Insgesamt werden 26 Länder an den Start gehen. Wir drücken die Daumen.