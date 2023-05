Österreichs Song-Conntest-Hoffnungen Teya & Salena haben in der Liverpool-Arena ihre erste Probe absolviert. Und zeigten sich von der Bühne mit ihren riesigen LED-Flächen beeindruckt, die bei ihrem Uptempo-Song "Who the Hell is Edgar" für eine Vervielfachung der Tanzschritte genutzt wird. In der ORF-Delegation zeigte man sich auch mit der stimmlichen Leistung des Duos sehr zufrieden. Für den Auftritt vor bis zu 180 Millionen Zuschauern arbeiteten die Wienerin und die Steirerin mit Choreograf Jay Revll zusammen, der etwa auch schon von Popstar Dua Lipa engagiert wurde.

Überall in Liverpool wehen ESC-Flaggen, eine schöne Aktion ließ man sich für eine Verbindung zur Ukraine einfallen, für die man als Sieger des ESC 2022 (Kalush Orchestra) die Gastgeberrolle übernommen hat. Quer durch die Stadt wurden überdimensionale Nachtigallen aufgestellt, der Nationalvogel der Ukraine. Jede Nachtigall steht für eine andere Region des überfallenen Landes.

"Hier in Liverpool wird in jeder Bar eine andere Musikrichtung gespielt und immer Livemusik – das ist sehr cool und sehr künstlerisch", berichten Teya & Salena von ihrem ersten Stadtbummel.



Teya & Salena beim Stadtbummel mit ESC-Kommentator Andi Knoll © ORF



In den Wettbüros ist Schweden mit Loreen haushoher Favorit, gefolgt von Finnland, der Ukraine, Frankreich und Spanien. Österreich wird der Einzug ins Finale zu 93 Prozent zugetraut, wo es dann auf Rang acht gehandelt wird.



Die Buchmacher sehen Teya & Salena vorne © APA/EVA MANHART