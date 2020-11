Facebook

Die oe24-Berichterstattung sorgt für Kritik. © Screenshot

In Tweets kündigen die Supermarktketten Billa und Spar an, als Reaktion auf die Berichterstattung von oe24.at nach dem Wiener Terroranschlag am Montagabend ihre Werbekampagnen in Wolfgang Fellners Medium zu stoppen. Der Nachrichtenkanal hatte unter anderem Videos in der Dauerschleife gezeigt, die die unmittelbaren Schüsse auf die Opfer zeigten. Laut Presserat gingen bis Dienstagvormittag deswegen mehr als 700 Beschwerden beim Presserat ein. Mehr dazu finden Sie hier.

"Wir unterstützen dieses Vorgehen in keiner Weise, der Stopp unserer Werbeschaltungen auf diesem Medium sind bereits veranlasst", heißt es von Billa. Auf Twitter-Nachfrage bestätigt die Lebensmittelkette, das von dem Boykott auch die Kronen Zeitung betroffen ist.

Hallo! Wir unterstützen dieses Vorgehen in keiner Weise, der Stopp unserer Werbeschaltungen auf diesem Medium sind bereits veranlasst. Liebe Grüße Pia — BILLA (@BILLA_AT) November 3, 2020

Auch Spar reagierte auf die Terrorberichterstattung: "Aufgrund der Art der aktuellen Berichterstattung setzen auch wir ein klares Zeichen und stoppen alle unsere Werbeanzeigen für SPAR, INTERSPAR und Hervis auf @Oe24at".