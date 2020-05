Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Steirerin Sarah Posch beim Shooting mit Heidi Klum. © ProSieben

Das Ende einer 16-wöchigen Reise gestaltet sich für die 20-jährige Sarah Posch aus Vorau in der Steiermark spektakulär. Im Halbfinale von „Germany’s Next Topmdel“ wartete ein Fotoshooting auf einem 30 Zentimeter schmalen Balken in 15 Meter Höhe. Kein Problem für das Model: „Ich finde Adrenalin immer gut“, ließ sie wissen und löste wie die beiden Deutschen Jacky (21) und Lijana (24) sowie die 20-jährige Wienerin Maureen Ugodi das Ticket für das Finale der 15. Staffel. Dort dürfen sich die Österreicherinnen Siegeschancen zutrauen: Die Voraussetzungen für eine Art Cordoba in Heidi Klums Topmodel-Universum stehen also gut.