Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Satiriker in Pose: Jan Böhmermann zeigt die Erweiterung einer Ausstellung in Graz. © Henning/Baier

Im hintersten Teil des Grazer Künstlerhaus sind Besucher eingeladen, den Baseball-Schläger in die Hand zu nehmen. Ziel ist aber nicht die Puppe, deren Kostüm verdächtig an die Adjustierung erinnert, die man von den gestrigen Wehrsportübungen des heutigen Vizekanzlers kennt. Vielmehr soll man gegen die an Ketten hängenden Ausgaben des Verfassungsgesetzes prügeln, um damit der Figur ins Gesicht zu fahren: mit der Macht der Zivilisation, des Gesellschaftsvertrags und der dort festgeschriebenen Gleichberechtigung aller Bürger. Prügeln mit dem Verfassungsgesetz Foto © Krottendorfer

Allein das macht deutlich, dass Jan Böhmermanns satirische Provokationen nicht am linken Rand, sondern tief in der Mitte der Gesellschaft wurzeln. Der Sohn einer Polizistenfamilie glaubt an Recht und Ordnung. Und an Prinzipien. Als Böhmermann in Graz gefragt wird, ob er sich mit Identitären-Chef Martin Sellner auf ein Podium setzten würde, explodiert er fast: "Was ist das für eine Frage? Natürlich nicht! Man diskutiert nicht mit Faschisten! Die haben ihre Vorstellungen schon einmal in Realpolitik umgesetzt. Faschistische Ideologie ist keine Meinung."