Disney+Ab Juli abrufbar: Erfolgsmusical "Hamilton" als Film

Das Hip-Hop-Musical über einen der Gründungsvater der USA feierte 2015 am New Yorker Broadway Premiere und löste einen beispiellosen Hype aus. Ursprünglich war die Kinopremiere erst für 2021 geplant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erfolgsmusical wird im Sommer als Film erscheinen © APA/AFP/ANGELA WEISS

Das amerikanische Erfolgsmusical "Hamilton" kommt beim Streamingdienst Disney+ als Film heraus. "Überraschung", schrieb Disney+ auf Twitter. Schon am 3. Juli soll die Produktion um Schöpfer und Darsteller Lin-Manuel Miranda abrufbar sein. Ursprünglich war eine Kinopremiere im Oktober 2021 geplant gewesen - also erst ein gutes Jahr später.

Er sei dankbar für den früheren Start im Juli, angesichts dessen, dass die Welt gerade Kopf stehe, sagte Miranda in einer Mitteilung mit Blick auf die Coronapandemie. Nun müssten die Fans nicht länger auf den Film warten. Im Februar hatten US-Medien berichtet, dass Disney für die Rechte an einem Mitschnitt des Musical-Hits 75 Millionen Dollar gezahlt habe. Regisseur Tommy Kail hatte 2016 drei Live-Aufführungen auf dem Broadway gefilmt und daraus den Film zusammengeschnitten.

Das Hip-Hop-Musical über einen der Gründungsvater der USA feierte 2015 am New Yorker Broadway Premiere und löste einen beispiellosen Hype aus. Es gewann elf Musicalpreise "Tony", einen Grammy sowie den Pulitzerpreis. Erzählt wird die Geschichte von Alexander Hamilton, dem ersten Finanzminister der USA, mit moderner Rap- und Hip-Hop-Musik. Das Stück gilt auch als revolutionär, weil die historischen Rollen nahezu ausschließlich mit farbigen Darstellern besetzt wurden.

In der von der Coronakrise besonders heftig betroffenen Millionenmetropole New York sollen die Theater am Broadway noch bis mindestens Anfang September geschlossen bleiben.