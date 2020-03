Facebook

Verwaiste Orte der Kultur: Kommt der Betrieb zum Erliegen? © APA/HANS KLAUS TECHT

Angesichts der Absage von Veranstaltungen mit über 100 Personen (in Räumlichkeiten) beziehungsweise 500 Personen (im Freien) reagieren die großen Veranstalter mit zahlreichen Absagen:

Die Bühnen Graz sagen alle Veranstaltungen bis Anfang April ab. Betroffen sind Schauspielhaus Graz , Oper Graz, Next Liberty und die Grazer Spielstätten (Orpheum, Dom im Berg, Schloßbergbühne Kasematten).

, und die (Orpheum, Dom im Berg, Schloßbergbühne Kasematten). Ebenso die Wiener Staatsoper , das Theater in der Josefstadt oder das Wiener Konzerthaus.

, das Theater in der Josefstadt oder das Wiener Konzerthaus. Rabenhof Theater stellt vorerst seinen kompletten Spielbetrieb ein.

stellt vorerst seinen kompletten Spielbetrieb ein. Die Wiener Stadthalle , Österreichs größte Eventhalle, sagt bis Anfang April einmal alle Termine ab. 23 Shows sind betroffen.

, Österreichs größte Eventhalle, sagt bis Anfang April einmal alle Termine ab. 23 Shows sind betroffen. Das Volkstheater sagt alle Vorstellungen in der Halle E (MQ) bis auf Weiteres ab. Der Vorstellungsbetrieb im Volx/Margareten und in den Bezirken soll Aufrecht bleiben.

"Das ist eine enorme neue Situation". Bernhard Rinner, Chef der steirischen Theaterholding, ist die Anspannung anzumerken: Der Regierungsbeschluss, alle Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Leuten zu verbieten, stellt den Opern- und Theaterbetrieb vor praktisch unmöglich zu bewältigende Herausforderungen. "Ich kann mich ja nicht mit dem Zählgerät vor die Oper stellen und bei 100 Besuchern die Türen schließen", sagt der Holding-Chef. Alle Veranstaltungen auf allen Bühnen von Oper Graz, Schauspielhaus Graz, Next Liberty Kinder- und Jugendtheater sowie den Grazer Spielstätten (Orpheum, Dom im Berg, Schloßbergbühne Kasematten) sind ab sofort bis Anfang April abgesagt. Den Wert von bereits gekauften Tickets für Veranstaltungen zwischen 10. März und Anfang April erhalten Käufer über jene Vorverkaufsstelle, über die das Ticket gekauft wurde, in voller Höhe rückerstattet.

"Wir stehen ja nicht zuletzt vor multiplen Rechtsfragen, die uns auch die Anwälte derzeit noch nicht beantworten können", stellt Rinner fest - etwa was Gastverträge mit Künstlern betrifft. "Wir werden alle Vorgaben der Behörden einhalten", verspricht der Holding-Chef. Er halte die 100-Personen-Grenze für Publikumsveranstaltungen aber jedenfalls für "problematisch. Ich bin dafür, hier eine pragmatische Lösung für Publikum und Veranstalter zu schaffen."

Die Homepage der Grazer Spielstätten zeugt von den Absagen. Foto © Screenshot

Ewald Tatar, mit "Barracuda-Music" der größte Konzert- und Festivalveranstalter des Landes, sieht die Situation so: "Wir haben vorerst bis April alle Konzerte abgesagt und sind jetzt schon dabei, Ersatztermine für Herbst und Winter zu finden. Wir sind bemüht, so viele Konzerte wie möglich verschieben zu können und möglichst wenig ausfallen zu lassen. Da dürfte auch klappen." Um die großen Festivals im Sommer - Nova Rock und Frequency zum Beispiel - macht sich Tatar noch keine Sorgen. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Lage bis dahin normalisiert hat und die großen Festivals in Österreich auch stattfinden können."

Dietmar Tschmelak, Programmchef von "Soundportal" und Betreiber des ppc in Graz, zur Lage: "Auch bei uns werden ab sofort alle Konzerttermine abgesagt bis auf weiteres. Wir versuchen Ersatztermine für den Herbst zu finden. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden."

Auch Tschmelak sieht die 100-Menschen-Grenzen kritisch: "Ich möchte die Gefährlichkeit der Situation nicht runterspielen, aber für Clubs und kleinere Veranstalter ist diese Maßnahme natürlich eine Katastrophe. Bei uns in Österreich ist zuerst wochenlang nichts oder wenig passiert - und jetzt plötzlich diese Limitierung auf 100 Besucher. Das ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. In anderen Ländern wurde eine Grenze von 1000 Leuten bei Veranstaltungen eingezogen." Tschmelak weiter: "Für die Branche bedeutet das natürlich enorme Einbußen und die große Frage ist, wie uns geholfen wird, um das finanziell zu überstehen."

Situation in Kärnten

Das Stadttheater Klagenfurt geht derzeit davon aus, dass die heutige Vorstellung des Musicals "Cabaret" noch über die Bühne gehen wird, "sollte es von offizieller Seite keine anderslautenden Anweisungen geben", so die Homepage. Igor Pucker, Leiter der Kärntner Kulturabteilung, präzisiert: "Wir warten derzeit auf den Erlass und auf die genauen Formulierungen. Dann können wir auch entscheiden, wie wir mit Laufbetrieben wie dem Museum Moderner Kunst umgehen werden."

Museums- und Ausstellungsbetrieb

Etwas entspannter stellt sich die Situation im Museums- und Ausstellungsbetrieb dar: Wolfgang Muchitsch, wissenschaftlicher Leiter des Universalmuseums Joanneum, wird sich "an die Vorgaben der Behörden halten und künftig darauf achten, dass sich nicht mehrmals 100 Personen gleichzeitig in einer unserer Ausstellungen aufhalten." Die für Donnerstag geplant Publikumseröffnung der Ausstellung "Bill Fontana. Primal Energies" wird abgesagt - aber die Ausstellung wird ab 13. März ganz normal zugänglich sein. "Wenn sich die ganze Aufregung bis dahin gelegt hat, halten wir dann eben eine festliche Finnissage ab", sagt Muchitsch. Weiteres Ausstellungseröffnungen werden möglicherweise verschoben, "aber vielleicht hat sich die Lage ja bis Ostern schon wieder beruhigt", hofft Muchitsch.

Diagonale vor Absage

Die Diagonale, das Festival für den Österreichischen Film, das für 24. bis 29. März in Graz datiert ist, dürfte heuer ausfallen. Aus dem Pressebüro heißt es, es dürfte wohl "eine Vollabsage" werden. Einzelne Veranstaltungen könnten eventuell zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden. Noch warte man auf den endgültigen Erlass, dem man sich natürlich fügen würde. Die Diagonale verwandelt die Helmut-List-Halle zur Eröffnung stets zum größten Kinosaal des Landes - mit mehr als 1000 Personen.

Verunsichert zeigt sich dagegen Kinobetreiber Anton Primschitz vom Grazer Schubertkino: Ich habe mein Personal vorerst noch nicht nachhause geschickt und wir werden den Betrieb aufrecht erhalten, solange es keine gegenteiligen Informationen gibt", sagt er. Seine Sorge betraf auch die Diagonale: "Die große Frage ist, ob es das Festival heuer überhaupt geben wird." Das Festival selbst will erst in Kürze auf den Regierungserlass reagieren: "Die Diagonale steht in Kontakt mit den Behörden, Näheres in Kürze" liest man auf der Homepage. Das Festival des heimischen Films ist von 24. bis 29. März in Graz angesetzt, laut Kulturlandesrat Christopher Drexler dürfte die Absage fix sein.

Jazz finden statt, Musikverein schließt

Die Kunstuniversität Graz hat auf Basis aktueller Anweisungen der Bundesregierung zum Schutz vor Sars-CoV-2 mit sofortiger Wirkung alle ihre Veranstaltungen bis voraussichtlich Anfang April 2020 abgesagt.

Graz Jazz Night am Freitag, 13. März, ab 19.30 Uhr findet statt. Das bestätigten Gerhard Kosel (gamgbART) und Otmar Klammer (Stockwerkjazz), die sich mit den restlichen fünf Veranstaltern darauf einigten, die 10 Acts in 18 Sets an 7 Spielorten durchzuführen, weil diese ohnehin nur für eine Kapazität unter 100 Zuschauern konzipiert sind. U. a. mit dem KUG Masterensemble, dem Jazztett Forum Graz, Jazzwerkstatt, Keita/Brönnimann/Niggli-Trio u. v. a. One4All-Ticket (auch für Bus-Shuttle) um 20 Euro: Tel. (0316) 83 02 55, jazznacht.grazjazz.at

Jazzliebe/Spring: Der Auftakt mit Mnozil Brass (morgen, 11. März, 18 Uhr im zentrum Feldbach) ist definitiv angesagt, laut Veranstalter kunstdünger wird aber bereits an einem Ersatztermin im Herbst gearbeitet. Sonst sollen aber Bei den sechsten oststeirischen beim momentanen Stand der Dinge alle weiteren 14 feine Konzerte (bei einer Zuschauerkapazität unter 100) wie geplant stattfinden, u. a. mit Ulrike Tropper & Gregor Hernach, Mela Marie Spaemann & Christian Bakanic, Ulrich Drechsler, Folksmilch. Den Reigen beschließt am 10. Mai übrigens die Französin Cyrille Aimée (35), vom Wall Street Journal als „eine der vielversprechendsten Jazz-Sängerinnen ihrer Generation“ geadelt. Karten: Tel. 0664 383 9999, www.jazzliebe.at

Dramatisch auch die Auswirkungen für den Grazer Musikverein. Alle für März geplanten Konzerte werden verschoben. Stattfinden sollen sie stattdessen in der nächsten Saison, hießt es auf Nachfrage: „Wir suchen Ersatztermine für alle Veranstaltungen und die Karten behalten die Gültigkeit.“

Angespannte Situation auch bei Kleineren

Was bedeutet die Entscheidung der Bundesregierung für die kleineren Theater des Landes? „Wir haben bisher noch keinen Rückgang erlebt“, sagt Peter Faßhuber, künstlerischer Leiter des Theater Oberzeiring (Theo) und des Theaterland Steiermarks. Das Coronavirus sei bisher noch „kein großes Thema“ am Theo gewesen und auch von den Einschränkungen ist es mit seinen 99 Sitzplätzen nicht direkt betroffen. Abzuwarten bleiben die möglichen indirekten Folgen und die Antwort auf die Frage, „ob letztlich die Vorsicht oder der Hunger auf Theater größer sind“.

Eine deutliche Zurückhaltung der Zuschauer erlebt das Theater Lechthaler-Belic, wo am Freitag die neue Produktion „Besuch bei Mr. Green“ Premiere feiert. Zahlreiche Premierenkarten seien schon zurückgelegt worden, erzählt Nikolaus Lechthaler, der befürchtet, „dass mittelfristig auch kleine Theater von der Corona-Einschränkung betroffen sind.“

Das Graz Museum hat die für Mittwoch geplante Vernissage "Stadt sucht Berg" abgesagt, aber die Ausstellung wird wie geplant zu sehen wird.

„Vorerst Abwarten“ heißt es auch für die Kulturinitiative Wies. Die nächste Premiere des mit 50 Sitzplätzen ausgestatteten Theaters ist für 27. März festgelegt. Derzeit ist in Wies eine Ausstellung von Katharina Sieghartsleitner und Miriam Raneburger zu sehen („Ich höre mich an wie meine Mama“).

Die Grazer Stadtbibliothek und die Steiermärkische Landesbibliothek sagten alle Veranstaltungen ab.