Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Autor Feridun Zaimoglu (54) rückt gesellschaftliche Ränder ins Zentrum. © dpa

Anecken, provozieren, die selbstzufriedene geistige Ordnung attackieren: Dank Feridun Zaimoglu wird der Literat wieder zum intellektuellen Störenfried. Der 54-jährige Querdenker, der mit seinen Eltern als Baby aus der Türkei nach Deutschland ausgewandert ist, war stets unbequem. In den 90ern war er einer der Ersten, die in ihrer Literatur Bürger mit Migrationshintergrund zu Subjekten machten. Die sich nicht um linke oder rechte Diskurse scherten, sondern das leisteten, was Literatur im besten Fall leisten kann: Lebenswelten entdecken, sie verführerisch, kraftvoll beschreiben.