Das junge Architektenbüro Scheiberlammer Architekten ZT, gegründet von Yvonne und Michael Lammer, wurde vor Kurzem mit dem „Big See Architecture Award“ ausgezeichnet, der für kreative Leistungen in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Produkt- und Modedesign am 15. und 16. Mai in Ljubljana verliehen wird. Mit ihrem „Haus am Hang“, das für private Zwecke in St. Andrä im Lavanttal realisiert wurde, schaffte es das Duo auch in das Buch „Häuser mit Zukunft“ von Bettina Hintze.

Unter den 30 Projekten, die aus ganz Europa im Zuge des „Häuser Award 2024“ ausgewählt wurden, ist das „Haus am Hang“ eines von fünf Projekten aus Österreich und das einzige Projekt aus Kärnten, das in dem Buch erscheint. 2023 gewann das Architektenbüro auch den Holzbaupreis in Kärnten und der Steiermark. „2021 haben wir uns selbstständig gemacht und haben in dieser Zeit verschiedene Projekte umgesetzt“, sagen Yvonne und Michael Lammer. Mittlerweile wurde das Team mit Christopher Juwan ergänzt. Seit Kurzem wurde der Bürostandort in die Villa Huth in Wolfsberg verlegt.