Nur zwei Jahre nach der Eröffnung musste die Filiale der Kärntner Sparkasse in Eberndorf aufgrund eines Wasserschadens vor Weihnachten geräumt werden: Aufgrund des Wassereintritts und der Schimmelbildung müssen die Böden und die Verkleidung der Wände erneuert werden. Geschäftsführer Ivo Müller hoffte, die Filiale bis Mitte Jänner wieder eröffnen zu können, die Kunden wurden vorübergehend in den Filialen in Bleiburg/Pliberk und Völkermarkt mitbetreut.

Übergang im Container

Nachdem die Sanierung länger dauern wird, steht den 2400 Eberndorfer Kunden ab sofort eine Container-Filiale zur Erledigung ihrer Bankgeschäfte zur Verfügung. Und zwar so lange, bis die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind. Die Container-Lösung befindet sich vor der Kärntner Sparkasse-Filiale an der Bundesstraße 4 in Eberndorf und bietet neben Kassenservice und Beratungsmöglichkeiten eine Selbstbedienungszone mit einem Ein- und Auszahlungsautomaten, Kontoauszugsdrucker und Überweisungsterminal sowie einen Münzzähler.

Alle gewohnten Filialservices stehen zu den gewohnten Zeiten zur Verfügung. Die Kassen haben Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet sowie Dienstag und Donnerstag zusätzlich auch am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr. Das Selbstbedienungsfoyer ist montags bis freitags von 5 Uhr bis Mitternacht betretbar.