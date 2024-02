Im Campus AdFontes in der Bahnstraße 55 in Eberndorf/Dobrla vas sperrt am 1. März das Oratorio.Base auf. „Wir eröffnen das inklusive Café in Zusammenarbeit mit der Caritas“, sagt Italienerin Cristina Santoro-Sienčnik, die seit 2002 in Eberndorf lebt und Obfrau des Vereines „Oratorio“ ist.

Vier Klienten der Globasnitzer Tageswerkstatt Florian werden im Café beschäftigt, das auch von Sozialpädagogin Stefanie Sudar betreut wird. „Es soll ein gemütlicher Treffpunkt für alle Menschen und Generationen sein“, sagt Santoro-Sienčnik. Auf rund 150 Quadratmetern können auch „Geschenke mit Sinn“ erworben werden. „Wir bieten hochwertige Fairtrade-Produkte, natürliche Kräuter und Tees sowie Produkte aus den Caritas-Werkstätten und wertvolle christliche Literatur an“, sagt die Vereinsobfrau. „Orte, wo jeder willkommen ist, strahlen etwas Besonderes aus“, ist Campus-Eigentümer Stefan Sienčnik überzeugt, Ehemann von Cristina Santoro-Sienčnik. Stolz ist er auf die „Zuhörbox“, in die man sich für private Gespräche zurückziehen könne und auf die Salzgrotte, die Meeresklima nachahmen kann. „Eine Stunde in der Salzgrotte zeigt die Wirkung von drei Tagen am Meer“, sagt er. Angedacht sei auch ein Co-Learning oder Co-Working-Raum, in dem Kinder und Jugendliche mit Unterstützung lernen könnten.

Katja (39) aus Eberndorf und Nicole (33) aus Globasnitz/Globasnica üben bereits seit Anfang Jänner für den „Ernstfall“. „Wir können jede Woche zwei Tage im Oratorio.Base arbeiten, was uns sehr freut“, sagen die beiden Klientinnen der Caritas-Tagesstätte Florian. An zwei Tagen in der Woche Kaffee einschenken, servieren, abwaschen und die Theke sauber halten, seien Tätigkeiten, die ihnen einfach Spaß machen und eine angenehme Abwechslung zum Alltag bringen. Besonders aber freuen sie sich auf viele nette Kontakte mit Menschen. Geöffnet hat das Café von Dienstag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr.