Seit 2006 wurde in Kärnten kein Bankomat mehr gesprengt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Tat in Hart.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der „Drive-in-Bankomat“ in Hart wurde komplett zerstört © SOBE HERMANN

1.) Nach wie vor auf der Flucht sind jene Unbekannten, die am Montag in Hart bei Arnoldstein einen Bankomat gesprengt haben. Wie ist der Ermittlungsstand?

Das Landeskriminalamt Kärnten wertet aktuell noch die Spuren vor Ort aus. Fakt ist, dass in Hart nicht – wie in der Branche üblich – ein Gasgemisch verwendet wurde, sondern Sprengstoff. Die chemische Zusammensetzung prüft ein Speziallabor in Wien. Bei der Suche nach den Tätern tappt die Polizei im Dunkeln.