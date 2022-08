Viel Neues bringt der St. Veiter Wiesenmarkt, der am 24. September, beginnen soll, mit sich. Neben neuen Gastronomiebetrieben gibt es auch einige Änderungen zum Thema Umzug.

Die traditionelle Eröffnung des Marktes fand bisher immer am Rennbahngelände statt. Nun soll sie auf den Oktoberplatz verlegt werden, direkt nach dem Umzug. Geplant ist, dass die Gruppen bei einer Art Bühne vorbeiziehen, die dort für Moderator Seppi Rukavina, für die Reden der Politik und die Verlesung der Marktfreyung aufgestellt wird. Die Bühne misst sechs mal drei Meter "und ist nicht wirklich eine Bühne, sondern nur eine Erhöhung", erklärt Marktreferentin Silvia Radaelli.

Eröffnungsumzug 2019

Rund 50 Gruppen mit 1500 Personen werden am Umzug teilnehmen. Ebenfalls solle der Umzug wieder mehr zu einem Brauchtumsumzug werden, sagt Radaelli. "Mit Bürgermeister Martin Kulmer haben wir uns auf ein Konzept geeinigt. Es ist ein Brauchtumsumzug und keine Leistungsschau. Beim Umzug sind Brauchtumsgruppen und Vereine mit dabei. Wir setzen auch auf einen minimalistischen Einsatz von Tieren", erklärt die Vizebürgermeisterin. Ebenso habe man beschlossen "nur" kleine Traktoren am Umzug teilnehmen zu lassen. Es wurden auch Gruppen abgelehnt, etwa ein Autohaus, ein Bauunternehmen oder auch Bartlgruppen. "Ich liebe Perchtengruppen. Ihre Zeit ist aber erst im Winter", sagt die Referentin.

Nach Ankommen des Umzugs am Oktoberplatz biegen dessen Teilnehmer in die Marktstraße ein, die Autos und Traktoren fahren weiter in die Villacher Straße. Nach den letzten Umzugsteilnehmern wird am Oktoberplatz die Eröffnungsfeier vorgenommen. Die Proklamation des Herolds – heuer ein neuer – wird verlesen und die Grußworte der Politiker werden überbracht.