Paketbomben-Attentat Bombenanschlag: Kärntnerin aus Krankenhaus entlassen

Die Kärntnerin, die am 1. Oktober bei einem Bombenanschlag in Guttaring in Kärnten verletzt wurde, konnte bereits heute die Uniklinik Graz verlassen. Die Ärzte sind mit dem Heilungsverlauf sehr zufrieden.