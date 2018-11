Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Firmen-Lenker Robert Hartlauer © KK/Hartlauer

Es ist eigentlich Teil der Hartlauer Firmenphilosophie, Standorte in den Innenstädten zu haben. In St. Veit weicht das Unternehmen jetzt aber davon ab. "Ja, es stimmt, wir werden die Innenstadt von St. Veit verlassen und in das Fachmarktzentrum ziehen", bestätigt Robert Hartlauer. "Und das tut mir auch sehr leid, aber ich musste diese Entscheidung treffen." Am Standort in der Herzogstadt soll nämlich ein weiteres Hörgerätestudio eingerichtet werden. Für den schwer durchzuführenden Um- und Ausbau am Unteren Platz hätte das Unternehmen rund 200.000 Euro in die Hand nehmen müssen. "Weil wir eben vor diesem Umbau gestanden sind, haben wir uns den Standort natürlich noch einmal ganz genau angeschaut. Hauptgrund für die Umsiedlung ist der Platzmangel am Standort Unterer Platz. Aber ich muss auch sagen, ich bin von der Altstadt in St. Veit nicht überzeugt", sagt Hartlauer.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.