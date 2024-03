„Ich bin schon lange in der Fußpflege tätig und es war immer mein Traum, einen eigenen Salon zu eröffnen. Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich dafür bereit bin.“ Das sagt Petra Strutzmann kurz vor ihrem finalen Sprung in die Selbstständigkeit. Ihr Geschäft „Fußpflege Petra“ wird sich ab Dienstag, 2. April, in Brückl um die Belange der Kundinnen und Kunden kümmern.

Angeboten werden: professionelle Fuß- und Handpflege (Pediküre und Maniküre), Beratung und Hilfe bei Fußproblemen, hochwertige Produkte sowie Bonuskarten für Stammkunden. „All meine Produkte basieren auf der Natur, sind demnach wirklich von hoher Qualität“, versichert Strutzmann.

Eröffnungsfeier geplant

Ganz ohne Feier möchte sie die Eröffnung allerdings nicht vorübergehen lassen. Aus diesem Grund ist am Samstag, 6. April, von 13 bis 16 Uhr ein kleines „Meet & Greet“ geplant. „Da werden wir anstoßen und die Gäste können sich über meine Arbeit informieren“, lächelt die Fußpflegerin.

Umbau war nicht notwendig

Der Salon befindet sich in der St. Veiter Straße 10/5 in Brückl. Umbaumaßnahmen habe sie für das Geschäft keine durchführen müssen: „Der Raum war bereits fertig, aber ich habe ihn natürlich neu eingerichtet.“ „Fußpflege Petra“ weist eine Geschäftsfläche von rund 32 Quadratmetern auf.

Für Interessierte besteht bereits jetzt die Möglichkeit, Termine zu vereinbaren. Strutzmann ist unter der Nummer 0676/61 14 445 erreichbar.