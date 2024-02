Seit Kurzem gibt es in Klein St. Paul ein Fitnesszentrum – allerdings nicht etwa für Menschen, sondern für unsere vierbeinigen Freunde. Auch Hunde können Beschwerden bekommen und exakt hier setzt Emma Steindorfer mit ihrem „Süße Pfoten“-Studio an. „Wenn wir Probleme haben, dann gehen wir auch zum Therapeuten oder wenn wir Muskeln aufbauen wollen, dann gehen wir ins Fitnessstudio.“ Und genauso verhalte es sich mit Hunden, auch sie brauchen Trainings, um fit zu bleiben, oder therapeutische Behandlung, um etwaige Wehwehchen loszuwerden.

Unterwassersport und Salzkabine

Darum bietet Steindorfer in ihrem Salon verschiedene Therapiemöglichkeiten für die Vierbeiner an. „Wir haben unter anderem ein Unterwasser-Laufband. Das dient dem Muskelaufbau, man kann es aber auch zur Gewichtsreduktion hernehmen.“ Dabei handelt es sich um ein spezielles Becken mit integriertem Laufband. Diese Form der Therapie eignet sich für Hunde jedes Alters.

„Dazu bieten wir auch eine Salzkabine an. Die eignet sich sowohl für den Hund als auch für den Menschen“, lächelt Steindorfer. Hier werden die Atemwege gereinigt, die Haut gepflegt und der Stress abgebaut. Und was macht der Besitzer oder die Besitzerin, während der Hund trainiert? „Der kann sich in der Zwischenzeit auf unserer Massageliege ausruhen“, sagt Steindorfer. Weiters werden Gleichgewichtstraining, Ernährungsberatung sowie die Förderung der Körperwahrnehmung angeboten.

Im Studio ist alles vorhanden, was das Hundeherz begehrt © KK/Privat

Nachfrage ist vorhanden

Die Ausbildung zur Hundefitnesstrainerin hat sie von zu Hause aus über eine Einrichtung in Wien absolviert. Steindorfer: „In Kärnten kann man sowas zwar auch machen, aber nicht zu jeder Zeit.“ Nachfrage dafür in der Region sei vorhanden. „Ich habe mit Tierärzten in der Umgebung gesprochen und der Bedarf ist definitiv gegeben“, ist sich Steindorfer sicher, das Geschäft sei auch gut angelaufen. Leinen los heißt es nun also in Klein St. Paul. Das Studio befindet sich in der Marktstraße 20 und bietet Ausstattung auf rund 85 Quadratmetern.