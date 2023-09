Mit ihren Kundinnen und Kunden feierte Anni Tscharnig vor wenigen Tagen das 25-Jahr-Jubiläum ihres Kosmetik- und Fußpflegesalons in der Landstraße 2 in St. Veit. Seit einem Vierteljahrhundert steht Tscharnig mit ihren Mitarbeiterinnen im Dienst der Schönheit, Gesundheit und des Wohlbefindens.

"Nie bereut"

"Ich habe den Weg in die Selbstständigkeit seit 1998 niemals bereut. Ich bin so dankbar für meine treuen Kunden, die mir so viele Jahre schon die Treue halten", strahlte Anni Tscharnig bei der Feier im Kosmetiksalon übers ganze Gesicht. Mit Nicole Regenfelder und Celine Köstenberger stehen ihr zwei versierte Spezialistinnen zur Seite. "Für mich war es immer wichtig, dass meine Mitarbeiterinnen ständig auf dem neuesten Stand und ausgebildet sind. Unser Salon bietet sämtliche Kosmetikbehandlungen für Gesicht und Körper sowie alle Pflegebehandlungen für Füße und Hände an", sagt Tscharnig.

Behandelt werden Tscharnigs Kundinnen und Kunden in ruhigen und zentral gelegenen Räumlichkeiten mit hochwertigen Produkten.