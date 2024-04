Auch wenn heuer bereits Hitzerekorde gebrochen wurden, kommt es ab heute im südlichen Teil Nordtirols nochmals zu einem Wintereinbruch: Die GeoSphere Austria gibt auf Basis der aktuell vorliegenden Prognosen für Dienstagabend bis Mittwochnachmittag eine Schnee-Wetterwarnung (Warnstufe „Orange“, Stufe 3 von 4) aus. Laut den aktuellen Wettermodellen sinkt die Schneefallgrenze in der heutigen Nacht auf 700 bis 1000 Meter. Hauptbetroffene Gebiete sind die Hauptkammregion zwischen dem hinteren Ötztal und dem hinteren Tuxertal. In diesen Gebieten sind teilweise Schneemengen von bis zu 60 Zentimeter zu erwarten. Für Teile des Bezirkes Lienz herrscht Warnstufe „Gelb“. Mittwochnachmittag lässt der Niederschlag deutlich nach und klingt am Abend ab.

Laut einem Warnhinweis des Landes Tirols besteht erhöhte Unfallgefahr auf den Straßen. Fahrzeuge sollten daher unbedingt auf Wintertauglichkeit geprüft und notwendige Winterausrüstung – etwa Schneeketten – mitgeführt werden. Passstraßen könnten schlechter passierbar sein. In Parks, Wäldern und Alleen können Äste aufgrund der Schneelast abbrechen.



In Teilen Tirols herrscht zudem eine erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3): Alle Informationen zur Lawinensituation gibt es täglich ab 17 Uhr für den nächsten Tag unter www.lawinen.report