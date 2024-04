Sie ist eine eher junge Hütte – die Porzehütte in 1942 Metern Seehöhe. 1976 erbaut, hat sie sich rasch als Anlaufstelle am Karnischen Höhenweg etabliert. Sie steht auf dem Karnischen Hauptkamm, auf dem Gemeindegebiet von Obertilliach. Wie das aktuelle Mitgliedermagazin des Österreichischen Alpenvereins berichtet, bewirtschaftet im kommenden Sommer ein Paar die Hütte: Djanel Adaptar und Harald Tabernig. Adaptar ist die Tochter von Bernd Fürhapter, des Pächters der Oberwalderhütte und nun auch der Porzehütte. 2021 machte sie den Abschluss zur diplomierten Krankenschwester. Ihr Arbeitsort ist derzeit in einem Wohn- und Pflegeheim. Die letzten zwei Sommer hat sie zum Teil auf der Oberwalderhütte verbracht und die Faszination für das Hüttenleben vertieft.

Djanel Adaptar und Harald Tabernig © KK/ÖAV

Tabernig hat schon früh Einblicke ins Gastroleben erhalten, waren doch Familienmitglieder in dieser Branche tätig. Er hat den Beruf des Kochs erlernt, blieb aber nicht dabei, sondern verdingte sich als Handwerker. Die Liebe zum Kochen hat ihn aber nicht losgelassen. In den vergangenen zwei Jahren war er immer wieder auf der Oberwalderhütte. Gemeinsam mit Adaptar hat Tabernig die Herausforderungen, die Höhepunkte und die Verantwortung der Hüttenwirtschaft erlebt. „Wir haben festgestellt, dass uns das Hüttenleben große Freude bereitet. Nach unserer Zeit auf der Oberwalderhütte sind wir nun bereit für neue Abenteuer und freuen uns darauf, unsere Leidenschaft für Gastfreundschaft und Kulinarik mit euch zu teilen“, erklären beide unisono.