Für Aufregung war im Vorjahr im Matreier Gemeinderat und darüber hinaus gesorgt. Die Schultz-Gruppe nahm die Goldried Einseilumlaufbahn im Sommer nicht in Betrieb. Begründet wurde das mit Baustellen für einen zweiten Speicherteich und für den Skiweg ins Tal. Im Gemeinderat pochte die Opposition auf Betriebspflicht und hinterfragte diese bei der obersten Seilbahnbehörde. Die Antwort blieb bis heute aus. Und in Matrei plagte die Sorge, dass die Goldried Bahn im Sommer generell nicht mehr in Betrieb gehe. Die Liste Fritz schoss sich ebenfalls auf die Betriebspflicht ein und kontaktierte dafür Infrastruktur-Ministerin Eleonore Gewessler (Grüne). Das war im Oktober 2023, seitdem hat man zu diesem Thema nichts mehr gehört.