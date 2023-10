Schon vor Wochen wurde im Matreier Gemeinderat beschlossen, die Oberste Seilbahnbehörde zu kontaktieren. Die Mandatare wollten von ihr wissen, ob die Schultz-Gruppe für die Einseilumlaufbahn (EUB) der Goldried-Bergbahnen Betriebspflicht hat. Antwort ist bis dato keine bekannt. Die lieferte am Freitag die Liste Fritz bei einem Pressegespräch von Markus Sint und Günther Hatz. Sint. Sie haben im Sommer diesbezüglich eine Anfrage an Infrastrukturministerin Leonore Gewessler gestellt. Die Antwort bekam er nach mehrmaligem Nachbohren am 26. September. Gewessler listet darin auf, dass für die Einseilumlaufbahn Goldried in den Zeiträumen von 24. Dezember bis 31. März und vom 1. Juli bis zum 15. September Betriebspflicht bestehe. Diese wurde 1997 bei Erteilung der Konzession für die EUB erlassen.