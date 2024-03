Groß ist die Freude bei der U 15 des VSV. Die Mannschaft konnte sich gegen die SG Okanagan Hockey Academy in St. Pölten mit einem 6:2 durchsetzen und sich somit den Meistertitel in der ÖEHV U 15 Liga sichern. Teil der U 15 ist auch Dominik Broz aus Osttirol. Er ist 14 Jahre alt und besucht die HAK in Lienz. Seit zwei Saisonen spielt er in der Bundesliga U 15 beim VSV. In der heurige Saison war der VSV immer auf Platz 1, in den Vorrunden und in der Play-off Phase.

Dominik Broz (14) spielt seit zwei Saisonen in der Bundesliga U 15 des VSV © KK/PRIVAT

Das Finalspiel gegen die SG Okanagan Hockey Academy wurde im Modus „best-of-three“ ausgetragen. Dominik Broz und sein Team haben beide Heimspiele gewonnen. Am 20. März ging es nach St Pölten zum Retourspiel. Die Niederösterreicher waren am heimischen Eis sehr stark, die Villacher verloren 3:2. Doch einen Tag später erfolgte dann das zweite Spiel. Dort zeigten der VSV wieder, was die Mannschaft kann uns gewann 2:6. Somit kürte sich die U 15 zum Österreichischen Meister. Auch in der HAK Lienz freut man sich über den Erfolg ihres Schülers.