Der Bund ist auf die Gebührenbremse gestiegen. Zwölf Millionen Euro aus Wien gingen an die Landesregierungen. Auch Tirol bekam seinen Teil ab. Abgaben der Bürger sollen damit dezimiert werden. Man hat sich auf die Müllgebühren eingeschossen. Das Land hatte die Aufgabe, die Bundesregelung zu vollziehen. Um den Jahreswechsel stand den Tiroler Gemeinden dann ein Geldsegen ins Haus - wenn auch nur kurzfristig. Das Geld muss unter die Leute - und das noch heuer. In mancher Gemeinde, wie etwa in Lienz, trafen 199.453 Euro ein. Ein schöner Batzen, möchte man meinen.