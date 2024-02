Im Wohn- und Pflegeheim (WPH) Nußdorf-Debant gab es zu Ehren von Anna Taschler ein Fest. Zu ihrem 100. Geburtstag stellten sich Landtagsabgeordnete und Verbandsobfrau Elisabeth Blanik, Bürgermeister Andreas Pfurner, Pfarrer Siegmund Bichler und Pfarrgemeinderatsobfrau Sabine Salcher, neben vielen Mitarbeitern des Pflegeheimes ein. Erst am 10. Jänner ist die Jubilarin in das Pflegeheim eingezogen und erfreut sich eines bemerkenswerten guten geistigen und körperlichen Zustandes.

Anna Taschler ist in Hopfgarten im Brixental geboren und wurde von einem kinderlosen Ehepaar als Baby adoptiert. Ihr Adoptivvater war Zöllner und wurde nach Villgraten versetzt. Dort besuchte „Anni“ den Kindergarten und die Volksschule und danach die Hauptschule bei den Ursulinen in Innsbruck. Zurück in Lienz, besuchte sie die Handelsschule. Während des Zweiten Weltkrieges wurde sie im Schuldienst in Schlesien eingesetzt, obwohl sie dafür keinerlei Ausbildung vorweisen konnte. So sah sie sich mit der Aufgabe konfrontiert, eine 2. Volksschulklasse mit 60 Schülerinnen und Schülern zu unterrichten.

Sekretärin im Bundeskonvikt Lienz

Nach Kriegsende hat Taschler im Verkauf gearbeitet. Als die Ehefrau des damaligen Direktors des Bundeskonviktes Lienz Anna Taschler kennenlernte, wurde sie für das Sekretariat des Bundeskonviktes abgeworben. Dort blieb sie acht Jahre lang bis zur Geburt ihres Sohnes Robert im Jahr 1957. Bereits 1953 heiratete sie ihren Mann Arthur Taschler, der beim Verbund beschäftigt war.

Ihr Mann verstarb 2013 nach elfjähriger Pflegebedürftigkeit im Alter von 88 Jahren im WPH Lienz. Leider verstarb ihr Sohn Robert im November 2023 überraschend. Ab diesem Zeitpunkt konnte sie nicht mehr alleine in ihrem Haus leben. Nach einem längeren Aufenthalt im Krankenhaus Lienz zog die 100-Jährige im WPH Nußdorf-Debant ein.

Spannende Geschichten mit Witz

Zum runden Geburtstag gratulierten Pflegedienstleiterin Anna Maria Klaunzer, Stationsleiter Rene Auer und Heimleiter Franz Webhofer. Die fröhliche Runde lauschte gespannt den Erzählungen der Jubilarin freute sich über ihren Humor. Anna Taschler ist die erste Heimbewohnerin des WPH Nußdorf-Debant, die die Vollendung des 100. Lebensjahres feiern konnte.