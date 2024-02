Ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes von Mitte Dezember 2023 schlägt hohe Wellen – vor allem im Nachbarbundesland Kärnten. Laut dem Urteil gelten Minimärkte, die rund um die Uhr offen haben, nicht als Automaten und haben sich an die gesetzlich vorgegebenen Öffnungszeiten für den Handel zu halten. Diese liegen bei maximal 72 Stunden pro Woche. Derartige Minimärkte gibt es, wenn auch nur wenige, in Osttirol. Kastlgreissler Thomas Glanzer (Marinelli) betreibt eine Box in Lienz und einen Laden in Dölsach. Er hat seine Öffnungszeiten schon vorzeitig angepasst. 72 Stunden pro Woche darf in seinen Einrichtungen eingekauft werden.