Der Nachwuchs ganz groß: Bei frühlingshaften Bedingungen und strahlendem Sonnenschein veranstaltete der Skiclub Lienz das SCL Bezirkscuprennen und das traditionelle SCL Moosalm Kinderrennen. Rund 50 junge Skifahrer zeigten am Wochenende ihr Können beim Bezirkscup in den Kategorien „Kinder K8“ bis „Jugend J21“.

Tagesschnellste bei den Kindern waren Emme Totschnig (33,47) und Leonas Plankensteiner (31,74) vom Skiclub Lienz. In den Schüler- und Jugendklassen setzten sich Melanie Singer (57,76) vom SCL und Simon Gasser vom Skiverein Anras (55,55) als Tagesbeste durch.

Das SCL Bezirkscuprennen war ein voller Erfolg © SCL

Beim Moosalm Kinderrennen nahmen Nachwuchsfahrer im Alter von drei bis 12 Jahren teil. „Knapp über 100 Kinder bewiesen Sportsgeist und konnten sich im Anschluss über Pokale, Sachpreise und Süßigkeiten von unseren Sponsoren Intersport Lienz, MC Donalds, Loacker, AGM Großmarkt, Brauerei Lienz und Lienzer Bergbahnen freuen“, sagt Werner Frömel, Präsident des OK Weltcup Alpin Lienz. Die Tagesbestzeiten stellten in der „Rennklasse“ Leonas Plankensteiner und Leonie Singer aus Debant auf. Beide gingen für den SCL an den Start.

Bei den „Nicht Rennläufern“, also im Breitensportbereich, waren Rafael Steiner und Matilda Steiner aus Oberlienz die Schnellsten. Mit etwas über drei Jahren waren Tiefenbacher Anna und Milena Stotter die jüngsten Teilnehmer an diesem Wochenende, zeigten aber, dass sie problemlos mit den Großen mithalten können.