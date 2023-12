Dass viele Osttiroler die Pizza am liebsten im benachbarten Südtirol essen, ist kein Geheimnis. Dass aber auch Ski-Superstar Mikkaela Shiffrin am liebsten in Toblach isst, ist neu. Die Sportlerin hat dem US-amerikanischen Onboard Magazin ein Interview gegeben. Auf die Frage, was sie am liebsten isst, sagt Shiffrin: „Pasta oder Pizza von der Pizzeria Hans in Toblach. Es ist nah an Cortina d‘Ampezzo und sie machen das absolut beste Essen.“

Die Betreiber der Pizzeria freuen sich: „Liebe Mikaela, vielen herzlichen Dank für Deine lieben Worte! Wir haben uns sehr darüber gefreut.“ Es ist also mehr als wahrscheinlich, dass Shiffrin im Zuge des Lienzer Skiweltcups einen Abstecher in Toblach macht.