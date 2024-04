Hinter die Suche nach einem neuen Pächter für die Aquarena in Kötschach-Mauthen kann Bürgermeister Josef Zoppoth (SPÖ) einen Haken setzen. Nun sieht es auch für das pächterlose Badebuffet beim Naturbad Mauthen rosig aus: Per Ausschreibung suchte die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen einen Pächter. Bis Mitte März konnte man sich bewerben. Wie Zoppoth berichtet, haben sich zwei Interessenten gemeldet: „Nachdem die Bedingungen nicht gut sind, um für einen Saisonbetrieb einen Pächter zu finden, bin ich froh, dass wir mit zwei Interessenten in Gespräche gehen können.“ Zoppoth verweist auf den Personalmangel in der Gastronomie und die Sperre des Plöckenpasses. Aufgrund der Erfahrung und des Backgrounds gebe es einen Favoriten: „Ein Vorteil, den beide mitbringen, ist, dass sie aus der Umgebung sind.“

In den nächsten Tagen wolle man gemeinsam den Buffetbereich besichtigen und allfällige Investitionen und die Pachtbedingungen besprechen. Zoppoth: „Sobald Einvernehmen herrscht, wird ein Pachtvertrag aufgesetzt.“

Bürgermeister Josef Zoppoth: „Mit beiden Bewerbern werde wir in den nächsten Tagen Gespräche führen.“ © Gvv/varch

„Ein Treffpunkt für Einheimische und Gäste“

Bislang wurden die Gäste im Naturbad über Automaten versorgt. „Es ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderer und Radfahrer, ein Veranstaltungszentrum der heimischen Vereine grenzt an, das Probelokal der Trachtenkapelle Mauthen sowie der ÖAV-Freizeitpark sind ebenfalls dort. Es ist ein Treffpunkt für Einheimische und Gäste“, verdeutlicht der Bürgermeister. Sollte man jedoch mit keinem der beiden Interessenten ein Übereinkommen finden, könne man im Notfall „die Automatenlösung wieder hochfahren“.