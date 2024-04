Haben Sie Lust auf eine Buchweizentorte? Kennen Sie Einkornbrot oder Waldstaudennussbrot? Wenn nicht, dann gibt es bald die Möglichkeit, diese Besonderheiten zu probieren. Im Tiroler Eck in der Ecke Südtiroler Platz und Marktplatz in Lienz werden ab 21. April Köstlichkeiten wie diese angeboten und der Kunde mit einer duftenden Vielfalt begrüßt. Nachdem die Bäckerei Joast dieses Geschäftslokal vor Monaten verlassen hat, zieht jetzt wieder eine Bäckerei und Konditorei dort ein.

Florian Egger aus Oberdrauburg will auch die Osttiroler mit seinen Produkten verwöhnen. Derzeit wird noch umgebaut, um die Produkte präsentieren zu können – frisch und natürlich handgemacht. Klassische Backwaren sind ein Teil des Angebotes. Und neben der Buchweizentorte, die ohne Weizenmehl hergestellt wird, gibt es Torten, Schnitten, Plunder oder Feingebäck und natürlich einen Coffee to go.

Guter Kundenstock in Lienz

Dass Florian Egger in Lienz einer Niederlassung eröffnet, dafür hat Meistermetzger Andreas Ortner gesorgt. Er sorgt im Tiroler Eck für die Fleischgenüsse und die pikante Schiene. Und er hat nach dem Abgang von Joast einen neuen Partner gesucht. Egger: „Ortner ist an uns herangetreten und hat gefragt, ob wir Interesse hätten.“ Die Entscheidung, nach Lienz zu gehen, sei eine schnelle gewesen. Der Bäcker- und Konditormeister verweist auf einen guten Kundenstock in Lienz. „Viele Radfahrer aus Osttirol besuchen unser Geschäft mit Café am Marktplatz in Oberdrauburg.“

Egger sieht in einem Geschäft in der Stadt Lienz eine gute wirtschaftliche Möglichkeit: „Es gibt stärkere Frequenzen und mit Ortner haben wir auch einen starken Partner.“ Die Bäckerei und Konditorei Egger in Oberdrauburg blickt auf eine lange Tradition zurück. Es gibt mit Unterbrechungen bereits seit 1758. Nachdem sie auch eine Filiale der Bäckerei Zuegg war, ist sie seit 1949/50 wieder fest in Egger-Hand. Florian Egger (41) ist Idealist aus Überzeugung, und das schmeckt man in seinen vielfältigen Brotkreationen. Diese sind so individuell wie die jeweilige Gewürzmischung und die Wünsche seiner Kunden.