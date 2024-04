Applaus hat den Gottesdienst eröffnet, Applaus für den Chor aus zwölf Friseurinnen gab es auch zum Ende des Auftritts. Der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler feierte mit Osttiroler Friseurinnen und Friseuren am Sonntag in Lavant einen Gottesdienst. „Cousinen von mir sind Friseurinnen. Ich weiß also, worum es geht“, erklärte der Bischof in seiner Predigt mit einem Lächeln. Der Geistliche fand viel Lob für den Beruf und äußerte großen Respekt: „Bei euch wird ja öfter gebeichtet, als beim Pfarrer.“

Nach Osttirol gereist war nicht nur der Bischof, auch Landesinnungsmeister Clemens Happ war gekommen und zeigte sich stolz, angesichts der begeisterten Sangeskolleginnen deren Berufsvertretung innehaben zu dürfen. Die Wallfahrtskirche war zu klein, um alle Besucher aufnehmen zu können. Der Bischof lud deshalb einige Gläubige ein, mit ihm im Altarraum Platz zu nehmen. Unter den Gästen waren auch Michaela Hysek-Unterweger, Bezirksstellenobfrau der Wirtschaftskammer Tirol in Lienz sowie Reinhard Lobenwein, Geschäftsführer der INNOS Standortagentur.

Der Innsbrucker Bischof bestand nach der Messe auf einem Gruppenfoto mit Dutzenden Friseurinnen und Friseuren aus Osttirol und nahm auch an der anschließenden Agape teil.