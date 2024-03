Am Donnerstag gegen 14.35 Uhr lenkte eine 87-jährige Frau aus dem Bezirk Hermagor ihren PKW von einer Gemeindestraße in Kühweg auf die B 111 Gailtalstraße. Zu selben Zeit fuhr ein 68-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Hermagor, die Gailtalstraße von Hermagor kommend in Richtung Kötschach-Mauthen. Die 87-jährige Frau dürfte ohne anzuhalten von der Gemeindestraße in die Gailtalstraße eingebogen sein, wodurch es zur seitlichen Kollision mit dem PKW des 68-jährigen kam.