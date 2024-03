„Es war ein unglaublicher Glücksgriff, der uns damals gelungen ist“, freut sich Simone Ronacher über die Idee, mit Arnold Mettnitzer ein Festival für die innere Ruhe, Ausgeglichenheit und Glücksgefühle von Hotelgästen und Einheimischen zu schaffen. Beim heurigen Zehn-Jahr-Jubiläum folgten an den ersten beiden Abenden Zuhörerinnen und Zuhörer den Ausführungen des oberösterreichischen Intendanten der Kultur-Expo „Bruckner 2024“, Norbert Trawöger, der den Abend mit der Querflöte selbst begleitete und dem Grazer Philosophen und Psychotherapeuten Michael Lehofer über Paarbeziehungen und deren Verlauf.

Am kommenden Wochenende bringt Arnold Mettnitzer vier Referenten in das Thermenhotel in Bad Kleinkirchheim: Am Freitag um 15 Uhr ist Erzabt Korbinian Birnbacher zum Thema „Mit den Augen der Seele“ und um 20.30 Uhr der Schauspieler Heio von Stetten mit einer Lesung „Die Bienenhüterin“ zu Gast. Am Samstag folgen um 15 Uhr der Mediziner und Theologe Johannes Huber zum Thema „Ist es intellektuell redlich, an Gott zu glauben“ und um 20.30 Uhr die ehemalige Landeshauptfrau und Opferbeauftragten der katholischen Kirche, Waltraud Klasnic, die sich mit dem Intendanten über „Kann eine Seele dankbar sein?“ austauschen wird.

Brigitte Karner und Martin Kusej

An den kommenden Wochenenden bis zum 24. März werden Saxophonist Edgar Unterkirchner und Schauspielerin Brigitte Karner, Autorin und Kuratorin Stefanie Jaksch, Gitarristin Julia Malischnig, der ehemalige Caritas-Präsident Helmut Schüller sowie Burgtheater-Chef Martin Kusej und Schauspielerin Christine Lasta zu Gast im Ronacher sein. Nähere Infos finden Sie hier: