Für das Spittaler Strandbad samt Gastronomie wird ein neuer Pächter gesucht. Bewerbungen werden bis Ende März entgegengenommen. Es gibt eine weitere Immobilie, die von der Stadtgemeinde zur Verpachtung ausgeschrieben wurde, es handelt sich um das Sport- und Jugendgästehaus „Goldeck“ samt Gastrobetrieb. Die Stadtgemeinde wünscht sich einen Pächter, der die Einrichtung ganzjährig betreibt. „Ziel ist es, noch mehr Gäste aus dem Sport- und Jugendbereich für die Lieserstadt zu gewinnen. Außerdem soll ein attraktives Beherbergungsangebot für die sich im direkten Umkreis befindlichen Sportstätten, wie etwa Fußballstadion mit neuem Kunstrasen, Tennishalle, Eishalle, Erlebnisbad Drautalperle und Sportberg Goldeck, angeboten werden“, ist in der Ausschreibung auf der Homepage zu lesen.

Eckdaten im Detail

Im 270 Quadratmeter großen Erdgeschoß befinden sich die Gastronomieflächen, eine rund 32,8 Quadratmeter große Terrasse, Umkleideräume und WC- und Duschanlagen. Im ersten Ober- und Dachgeschoß befinden sich 1-Bettzimmer, 2-Bettzimmer mit eigenem Bad und WC, 3 bis 4-Bettzimmer und Aufenthaltsräume. Wobei sich hier Dusch- und WC-Anlagen von Damen und Herren in eigenen Räumen aufteilen. Die Nutzfläche in beiden Geschoßen beträgt rund 465 Quadratmeter. Das Kellergeschoß ist knapp 190 Quadratmeter groß.

Schriftliche Bewerbungen

Betriebskosten, Strom, Telefon, Kosten für Inbetriebnahme, Service und Reparaturen an Einrichtungen und Installationen sowie Gebühren für den Gewerbebetrieb sind vom Pächter zu übernehmen. Außerdem müssen jeweils am Ende der Saison die Umsatzzahlen mitgeteilt werden. Der Mindest-Pachtpreis beträgt 2690 Euro netto pro Monat. Bewerbungen sind bis 31. März an gerald.gadnik@spittal-drau.at zu richten.