"Ich bin seit meinem 17. Lebensjahr in der Gastronomie tätig. Mit der Übernahme geht ein Wunsch für mich in Erfüllung", sagt Manuela Karrisch aus St. Jakob. Die 54-Jährige hat nämlich an ihrem Geburtstag am 14. Mai das Gasthaus Moar in St. Jakob bei Wolfsberg als Pächterin übernommen. "Ich werde es aber zunächst langsam angehen lassen", stellt Karrisch, die selbst in der Küche steht, fest. Angeboten wird Hausmannskost und bodenständige warme Küche. "Ich versuche zudem soviel Regionales wie möglich zu verwenden", weist die Lavanttalerin hin.

Regionale Jausenschmankerl

Karrisch werde sich "Mühe geben, in die Fußstapfen der Besitzer" zu treten. Das Gasthaus Moar ist seit 1850 im Familienbesitz. Margarethe und Gottfried Furian vulgo Moar haben das Gasthaus 47 Jahre lang in vierter Generation bewirtschaftet. "Wir sind froh, dass der Traditionsgasthof in unserem Sinne erhalten bleibt", ist sich das Ehepaar Furian einig. Die selbstproduzierten Jausenschmankerln von Familie Furian, wie etwa Selchfleisch oder Salami, wird es daher weiterhin geben. Eine Brettljause mit Brot ist um 11,90 Euro zu haben. Backhendl und Jausenplatten gibt es auf Vorbestellung. "Ich suche ab sofort auch Personal für Küche und Service", sagt Karrisch.