Die Gundischhütte liegt auf 1435 Meter Seehöhe in St. Vinzenz bei Lavamünd. Die letzten sieben Jahre wurde die Hütte vom Pächterpaar Gerhard (64) und Gerda Lindorfer (65) bewirtschaftet. "Es waren wunderbare Jahre. Wir haben uns stets bemüht, unsere Gäste zufriedenzustellen und unser Herzblut in die Hütte gesteckt", sagen die Quereinsteiger, die für ihre Wuchteln, den Schweinsbraten und die Jause bekannt sind. Auch Butter und Käse wurden selbst gemacht.

Neue Besitzer

Nun verlassen die beiden schweren Herzens die Hütte. Was der Grund dafür ist? "Die Gundisch Alm wird auf die drei Eigentümer der Agrargemeinschaft aufgeteilt und somit kommt es auch zu einem Besitzerwechsel der Hütte", berichten die beiden, die im Vorjahr auf der Gundischhütte geheiratet haben. "Es tut mir weh, den Almgarten mit Kräutern und Blumen zurückzulassen", meint Gerda Lindorfer.

Großes Abschlussfest

Am Sonntag, dem 24. September, wird ein Abschlussfest gefeiert. "Wir möchten uns damit auch bei unseren langjährigen Gästen, Lieferanten, Freunden und Familien bedanken", so die beiden Pächter. Um 11 Uhr findet eine Dankesmesse beim Felsenkreuz durch Frater Romanus statt. Danach gibt es um 12 Uhr Musik mit dem Gaudi-Trio, um 14 bis 15 Uhr präsentiert Claudia Fuchs ihre neue CD. Abschließend kommt es zu einem geselligen Ausklang. In Zukunft möchte das ehemalige Pächterpaar "ihre freie Zeit genießen".